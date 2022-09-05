Teknofest’te şampiyonu değişmedi... Baykoca yine birinci oldu

BURSA (İGFA) - Teknofest rüzgarı, bu yıl Karadeniz’den esti. Ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesini gerçekleştirmek için yola çıkan, milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik öneme sahip kurum ve kuruluşların paydaşlığında düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest’te, dünyanın en büyük teknoloji yarışmaları gerçekleştirildi.

149 bin takımın ve 500 binden fazla yarışmacının başvuru yaptığı Teknofest’e, İnegöl Belediyesi Baykoca ekipleri de bu yıl 10 proje ile başvuru yaptı.

Ön değerlendirme ve kritik değerlendirme aşamalarından sonra Rize’de “Baykoca Rehber” ve “Baykoca Çınar” projeleri Turizm Teknolojileri alanında finale kalmayı başarmıştı. Turizm Teknolojileri alanında başvuru yapan 2334 takım arasından finale kalan 80 takımın içerisinde, Rize’de kıyasıya bir final mücadelesi veren Baykoca Çınar, lise kategorisinde ilk 10’a kalarak Samsun’a davet edildi.

30 Ağustos 4 Eylül tarihleri arasında Samsun’da gerçekleştirilen Teknofest’te, İnegöl Belediyesi Baykoca Çınar ekibi gerçekleştirdiği sunumlar ile dikkatleri üzerine çekti. Bu yorucu sunum performansı, Baykoca Çınar ekibine Karadeniz Sunumları 1’inciliğini getirdi.

Baykoca Çınar projesi, Turizm Teknolojilerinde Lise Kategorisi 1’incisi olmayı başardı. Turizm 5.0 çalışmaları odaklı sadece müzeler ve tarihsel alanlar için tasarlanan karşılama ve turizm tanıtımı gerçekleştiren Baykoca Çınar, 6 aylık bir Ar-Ge süreci sonunda bu duruma geldi. Önünde daha uzun yol olan Çınar’ın Bilişim Vadisinde Ür-Ge sürecinin devam edeceği ifade edildi.

İnegöl Belediyesi Baykoca Fezakadı Drone Takımı, geçtiğimiz yıl İstanbul’da düzenlenen Teknofest’te “Drone İle Otonom Kaçak Yapı Tespiti Projesi” ile İnsanlık Yararına Teknoloji kategorisinde 1’inci olmuştu. İnegöl Belediyesi proje ekipleri, bu yıl alınan derece ile ikinci yılında da 1’inci olmayı başardı.