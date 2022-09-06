Camiye giden çocuklara bisiklet! "Güle Oynaya Camiye Gel" Projesiyle Çok Mutlular...

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Güle Oynaya Camiye Gel” projesi kapsamında merkezde üç farklı camide düzenlenen bisiklet dağıtım programlarına katılarak çocuklara bisikletlerini hediye etti.

İlk olarak Selçuklu Bosna Hersek Mahallesi Yunus Emre Camii’nde daha sonra Karatay Akabe Mahallesi Karbel Erkam Camii ve Meram Gödene TOKİ Hicret Camii’nde gerçekleştirilen bisiklet dağıtım programlarında çocuklarla bir araya gelen Başkan Altay, “Güle Oynaya Camiye Gel” projesi kapsamında çocukların sorumluluklarını yerine getirerek 60 günde 40 gün sabah namazına geldiğini ve bisiklet ödülünü kazandığını hatırlattı.

2.425 CAMİDE 21 BİN 185 ÇOCUK BİSİKLET ALMAYA HAK KAZANDI

Merkezdeki camilerde bisikletlerin dağıtımına başladıklarını kaydeden Başkan Altay, “Şu an itibariyle taşra ilçelerin tamamında bisiklet dağıtımı tamamlandı. Merkezde de Meram, Karatay ve Selçuklu’da inşallah 10 gün içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. 2.425 camide 21 bin 185 çocuğumuz bisiklet almaya hak kazandı. Onları gönülden kucaklıyorum. İnşallah camilerimizin daimi cemaatleri olurlar. Anne, babalara ve imamlarımıza, Diyanet Teşkilatı’mıza teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

BAŞKAN ALTAY ÇOCUKLARA TRAFİK KURALLARINI HATIRLATTI

Bisikletlerini alan çocuklara trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda da bulunan Başkan Altay, “Bisikletlerimizin dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Ayrıca bisiklet kurulumları da anlaşmalı bisiklet tamircilerimiz tarafından ücretsiz olarak çocuklarımıza gerçekleştirmiş olacak. Çocuklarımızın trafik kurallarına uymalarını ve kasksız bisiklete binmemelerini de ailelerinden ve çocuklarından istirham ediyorum. İyi günlerde kullansınlar. Hayırlı olsun inşallah.” ifadelerini kullandı.

BİSİKLETLERİNE KAVUŞAN ÇOCUKLAR MUTLU OLDU

Proje dolayısıyla Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür eden çocuklar da bisikletlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Bisiklet almaya hak kazanan çocuklar dağıtım yapılacak tarihleri ve camileri Konya Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından öğrenebiliyor. Hak sahibi çocukların bisikletlerinin montajı ücretsiz olarak anlaşmalı servisler tarafından yapılıyor.