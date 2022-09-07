Başkan Binali Yıldırım Mamaklılara Misafir Oldu!

Başkan Yıldırım ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'ye Mamaklı vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Kutlu, Mutlu, General Zeki Doğan Mahalleleri'nde caddede, sokakta vatandaşların sevgi gösterisinde bulunduğu Başkan Yıldırım ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse birkaç vatandaşın evine misafir oldu. İsteklerini birebir kendilerine iletme fırsatı bulan Mamaklılar, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Bugün Mamak’ta siz değerli Mamaklı hemşehrilerimizle buluşmak, sizleri dinlemek istedik. Mamak'ta olmak ve sizlerle kucaklaşmaktan duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum" dedi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de, "AK Parti Genel Başkanvekilimiz Binali Yıldırım'ı Mamak'ta misafir etmekten mutluluk duyuyoruz. Kendileri ile birlikte Mutlu Mahallemizde hemşehrilerimizle buluştuk. İsteklerinizi dinledik. Bizler milletimize hizmet etmek için varız. Bu yüzden göreve geldiğimiz günden bu yana çalışmalarımıza gece gündüz hız kesmeden devam ediyoruz. Bu çalışmalara devam ederken sizleri dinliyor, sizlerin düşüncelerini önemsiyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse mahallede vatandaşlarla selamlaşırken çocukları ise dağıttıkları oyuncaklarla sevindirdi.