07 Eyl 2022 - 11:37- Gündem G: 07 Eyl 2022 - 11:38

YKS'de 'Ek Tercih' Zamanı...

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ÖSYM, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2022-2023 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemlerinin 13 Eylül'e kadar yapılacağını duyurdu.
YKS'de 'Ek Tercih' Zamanı... mask
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YKS ek yerleştirme tercih başvuruları başladı. Adayların 2022-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendilerinin yapacaklarını kaydetti.

Ek yerleştirme işlemleri, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2022-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır.

Tercih işlemleri, 13 Eylül 2022 tarihinde saat 23.59’da sona ereceği öğrenildi.
# YKS'de 'Ek Tercih' Zamanı..., ösym, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)

07 Eyl 2022 - 11:37 - Gündem

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