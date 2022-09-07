KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Seymenbaşı Beratı Takdim Edildi...

Ankara ziyaretinde bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara Kulübü Derneği tarafından Ankara Konağı’nda ağırlandı. Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan ve Seymenler tarafından düzenlenen törende KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Seymenbaşı Beratı verildi. Törende Seymen ve Bacıeren gösterisi sergilendi.

MUTLULUK VE ONUR DUYUYORUZ

Törende konuşan Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan; “Sayın Cumhurbaşkanım sizi Seymenlerin Ocağı olan, Atatürk’ün talimatı ile kurulmuş Ankara Kulübü Derneği çatısı altında ağırlamaktan çok büyük mutluluk ve onur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bugünkü tören çok önemli bir tören, Seymenbaşı töreni her zaman olmayan nadir yapılan ve özellikle çok titiz davrandığımız bir tören ve bu törene katılan diğer tüm dostlarımıza ve Ankara protokolüne de teşekkür ediyoruz” dedi.

SEYMEN GELENEĞİ ANADOLU’YU YURT YAPAN GELENEKTİR

Ankara Kulübü ve Seymenlik hakkında kısaca bilgi veren Özaslan, “Ankara Kulübü Derneği 1932 tarihli Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün talimatı ile kurulan, Seymenlik geleneğini yaşatan bir dernektir. Kurucuları da 27 Aralık 1919’da büyük önderi Dikmen'de karşılayan bizim Atalarımız, yiğit seymenlerdir. Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşında ülkemizin kuruluş sürecinde hep yer alan Ankaralılardır. Ankara Kulübü, Ankara’ya ve milli değerlere sahip çıkan bir dernektir. Seymenlik ise Türk’ün Orta Asya’dan bugüne süre gelen bir geleneğidir. Seymen geleneği Anadolu’yu yurt yapan, kültürünü koruyan bir gelenektir” diye konuştu.

MİLLİ ŞUUR VE MANEVİYATLA OLUŞAN KÜLTÜRÜ KORUMALIYIZ

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara Kulübü Derneği'nde yaptığı konuşmada; “Ankara Kulübü Derneği’nin çok değerli üyeleri beni Ankara’da böyle güzel bir törenle onurlandırdığınız için sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır. 1919 ile başlayan kurtuluş hareketi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatı ile kurulan bu dernek ve Orta Asya’dan büyük kahramanlıklarla bu bölgeye ve Kıbrıs’a taşıdığımız Oğuz Boylarından geleneklerimiz ve örf adetlerimiz, milli şuurumuz, ahiliğimiz, efeliğimiz bütün bu milli unsurlarla bugün hala milli mücadelemizi devam ettirmekteyiz.

Bu milli mücadelenin nesillerden nesillere aktarılıp taşınması elbette çok önemli. Büyük Türk Milleti’nin Orta Asyalardan buralara büyük bir kahramanlıkla taşıdığı milli şuur ve maneviyatla oluşan kültürünü korumalıyız” ifadelerini kullandı.

Düzenlenen törene, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, eski bakan ve Ankara Milletvekili Halil Şıvgın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı temsilen Baki Tuğ, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Baki Kerimoğlu ve daire başkanı Selami Aktepe, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 21. Dönem Ankara Milletvekili Şevket Bülent Yahnici, Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan, Genel Başkan Danışmanı Murat Kubat, Genel Başkan Vekili Ömer Ağa Kurt, Genel Başkan Yardımcısı Yakup Odabaşı, Genel Sekreter Attila Saka, Yönetim Kurulu Üyeleri Müslüm Arslan, Gürcan Maden, Emel Koç, Serpil Yıldırım, Naşit Tosun, Fatih Kubat, Mehmet Selim Öztürk, Dilan Gündoğan, Ankara Kulübü Şube Başkanları, Onur Kurulu üyeleri, Divan Kurulu üyeleri, Seymen ve Bacıerenler katılım gösterdi.