08 Eyl 2022 - 10:28- Belediyeler G: 08 Eyl 2022 - 10:29

Çankaya Zabıtasından 8 Ayda 30 Bin Denetim...

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Çankaya Belediyesi Zabıta Ekipleri, ilçe genelinde denetimlerini sürdürüyor. Sene başından bu yana 30 bin denetim işlemi yapan Çankaya Zabıtası, vatandaşlardan gelen 13 bin 882 ihbarı da çözüme kavuşturdu.  
Çankaya Zabıtasından 8 Ayda 30 Bin Denetim... mask
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Çankaya Belediyesi Zabıta ekipleri, gündüz nüfusu iki buçuk milyonu bulan Çankaya’da denetimlerini sürdürüyor. Pazaryeri, lokanta, pastane, fırın, balıkçı, bakkal, market, kasap, berber ve kuaför, seyyar, işporta, inşaat gibi birçok alanda vatandaşın sağlığı ve güvenliği için denetim uygulayan Çankaya Zabıtası, işyerlerinin vergi levhalarının ve ruhsatlarının yanı sıra imalathanelerin, hizmet işletmelerinin hijyen kurallarına uyup uymadığını da denetledi.   

Zabıta, 2022 yılının 8 aylık döneminde 30 bin denetim gerçekleştirdi. Halk sağlığına tehdit oluşturacak unsurları denetleyen ve kurallara uymayanlara idari yaptırım uygulayan Çankaya Zabıtası, haksız rekabeti engellemek için 388 seyyar satıcının faaliyetine son verdi.     

Çankayalıların gürültü, zamansız inşaat faaliyeti, sokak hayvanı, seyyar, çevresel atıklar gibi 13 bin 882 şikayetini de çözüme kavuşturdu. Esnafın eksiklerini gidermelerine yönelik iyi niyetli tutum gösteren Çankaya Belediyesi Zabıtası, denetim öncesi bildirimde bulunarak eksiklerin giderilmesi konusunda da yardımcı oluyor. Çankaya Belediyesi Zabıtasına, talep ve şikayetlerle ilgili bildirimde bulunmak isteyen vatandaşlar, 444 06 01 ve 230 75 51 numaralı telefonlardan ulaşabilir. 
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08 Eyl 2022 - 10:28 - Belediyeler

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