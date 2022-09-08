Başkan Serhat Oğuz; "Üretene Destek Olan Belediyeyiz"

8 bin dönüme ekilen ay çekirdeğinden elde edilen mahsul, çiftçinin yüzünü güldürdü. Belediye Başkanı Serhat Oğuz törende yaptığı konuşmada, “Üreten ve üretene destek olan belediyeyiz. Amacımız, gayemiz bu memleket için çalışmak, üretmektir” dedi.

Türkiye’de ilk kez çiftçiye ay çekirdeği hibe desteğini açıklayan Kahramankazan Belediyesi, tohum ve gübre ile birlikte ekim yapılması için makine ekipman desteğinde bulundu. Kahramankazan Belediyesi, 6 dönümde ekilmesi için verilen desteğin ardından Ankara Tarım İl Müdürlüğü de 2 bin dönüm için hibe desteği verirken, toplamda 8 bin dönümde ekilen ay çekirdeğinde hasat dönemki başladı. 85 çiftçinin faydalandığı ay çekirdeği hasadından elde edilen mahsulden çiftçi memnun kaldı.

Ukrayna-Rusya savaşının da etkisiyle ay çiçeği yağı fiyatlarındaki fahiş artışla birlikte harekete geçen Kahramankazan Belediyesi, nadasa bırakılan susuz toprakların boş kalmaması ve ülke ekonomisine katkı sağlaması üzere ilçedeki çiftçiler tarafından bugüne kadar denenmemiş ay çekirdeğini ektirmek için harekete geçti. Müracaat eden her çiftçiye destek verilirken, çiftçilerin mutluluğuna ortak olmak amacıyla hasat töreni düzenlendi.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz, İlçe Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, İl Tarım Müdürü Bülent Korkmaz, Ziraat Odası Başkanı Ahmet Öztürk, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çiftçiler katıldığı törende biçer-döverin üzerine çıkarak ilk hasadı gerçekleştirdi. Kahramankazan Belediyesi, Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından alımı gerçekleştirilen ay çekirdeğine yönelik çiftçinin uzak mesafe nakliye masrafından kurtarmak için ayrıca piyasa oluşturmak amacıyla yer tahsisinde de bulundu. Belediye Başkanı Serhat Oğuz düzenlenen hasat töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

KAHRAMANKAZAN BELEDİYESİ KAHRAMANKAZAN HALKI DEMEK’

“Saygı değer kaymakamımız, çok değerli il tarım müdürümüz, ilçemizin kıymetli idarecileri, siyasi partilerin çok kıymetli ilçe başkanları ve mensupları, çok kıymetli gazilerimiz, şehit yakınlarımız, çok kıymetli basın mensuplarımız, Türkiye’nin üreten elleri ve çok kıymetli çiftçilerimiz, hepiniz hasat programımıza hoş geldiniz. Şeref verdiniz.

Her şey bir hayal kurmakla başlıyor değerli kardeşlerim. Olur mu olmaz mı, yapılır mı yapılmaz mı. Eksek biter mi? Bitse satabilir miyiz? Bir işe Bismillah deyip başladığınız zaman ben de dahil hep işin kötü tarafını görürüz. Halbuki Allah’a inanıp yola çıkmak, bismillah deyip işimize sarılmak, neticeyi de cenabı Allah’a havale etmek her işin sonunu salim kılıyor. Bu örnekte olduğu gibi; Kahramankazan ovamız, Ankara’mızın en münbit ovası. Büyüklerimiz derler ya, ‘Bu ovaya taş eksen taş biter’. Öyle de ova burası.

Ama ürünlerimizi hep buğday ekiyoruz, arpa ekiyoruz, nohut ekiyoruz, belli ürün çeşidinin dışına pek çıkamıyoruz. Aramızda yeni fikirler deneyen birkaç istisna çiftçilerimiz dışında genelde hep klasik tarımın dışına çıkmadık. Bu Ay Çekirdeği konusunu Ziraat Odası Başkanı Ahmet Öztürk oldu. “İşin ekonomik tarafını siz çözün, çiftçilerimizi biz ikna ederiz,’ dedi. Biz de ‘gücümüz neye yetiyorsa, biz sizin yanınızdayız. Kahramankazan Belediyesi demek, sonuç itibariyle Kahramankazan halkı demek. Yüzde 75 hibe ile Ay Çekirdeği tohumumuzu dağıttık, gübrelerimizi dağıttık. Makine ve ekipman konusunda bizden talep edilenleri yerine getirdik.

YERELDE BU KADAR BÜYÜK DESTEK KAHRAMANKAZAN’A NASİP OLMUŞTUR

Çiftçilerimiz de üzerine düşeni yerine getirdiler. Ne yaptılar? Yağlık ay çekirdeği konusunda ilk defa yapılacak bir işe ‘Bismillah’ dediler. Yani niyetlerini samimiyetle aldılar. Sonunda Kahramankazan’da 6 bin dönüm arazide Kahramankazan Belediyesi destek vermiştir. 2 bin dönüm araziyi de Allah razı olsun Tarım Müdürlüğü’müz destek vermiştir. Toplam, Kazan ovamızda 8 bin dönüm yağlık ay çekirdeği ekilmiştir. Yerelde bu kadar büyük bir destek Kahramankazan’a nasip olmuştur.

Bu da sizin eserinizdir. Benim eserim değil. Bu işin altındaki imza, Kahramankazan’da bu projelere inanan, güvenen herkesin imzasıdır. Bu proje başarılı olduysa sizlerindir. Benim değildir. Çiftçilerimiz hakkıyla satıp bu üründen para kazanırlarsa bu seneki 8 bin dönüm, bir dahaki sene 16 bin dönüm olur. Polatlı yıllardır bu işi yapıyor ve 16 bin dönüm ekiyor. Ekmeyen çiftçilerimiz de eklenince 20-25 bin dönüm olur Kazan ovası buna müsait”.

TAŞIN ALTIRNA ELİMİZİ KOYDUK, SEBZE FİDESİ DAĞITTIK, MAZOT DESTEĞİ VERDİK

Göreve geldikleri 2019 yılında fide desteği konusunun var olduğunu belirten Başkan Serhat Oğuz, “Taşın altına elimizi koyduk ve o tarihte başladık fide vermeye. En son Kahramankazar’da 5 milyon sebze fidesi dağıttık. Bunların 500 bin tanesini de kendi kurduğumuz serada ürettik. 720 çiftçimize mazot desteği verdik. Bunu da ilk veren Kahramkankazan Belediyesi’dir. Benim safım daima üreten Kahramankazan için, Türkiye için çalışan insanların, siz kardeşlerimin yanıdır.

Bunu her fırsatta elimizdeki imkânlar nispetinde size göstermeye çalışıyoruz. Pandemi sürecinde esnafımıza nakdi destek verdik. Halk ekmek konusunda adım attık yine çiftçilerimiz için. 12 köyümüze doğalgaz gitti, yakıyorlar. Yılsonuna kadar su sayı 20 olacak. Dolayısıyla köylerimizde gençlerimizi tutabilirsek, dedelerinden kalkma atıl arazileri eker. Köye dönüşü de hızlandırmış oluruz. Onun için köylere doğalgazı önemsiyoruz biz. 2023’ün sonunda Kahramankazan’ın bütün köylerine doğalgaz gidecek.

Bu benim hedefim. Üreten ve üretene destek olan belediyeyiz. Biz herkesle iş birliğine, çalışmaya açığız. Çünkü biz bu bayrağa, toprağa aşığız. Çünkü biz Türkiye’ye aşığız. Kahramankazan için iş, değer üretmeye Allah’ın izniyle devam edeceğiz. Bu projeye destek veren herkese teşekkür ediyorum. Amacımız, gayemiz bu memleket için çalışmak, üretmektir. Amacı ve gayesi olan sizle ne mutlu” diye konuştu.