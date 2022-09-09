Altındağlı Minikler 'Ebru' Yaptı...

Gönüllü resim öğretmeni sayesinde ebru sanatıyla tanışan Altındağlı gençler, keyifli dakikalar yaşadı. 7-13 yaş arasındaki Altındağlı çocuklar, ebru sanatına yakın ilgi gösterdi. Birbirinden güzel eserlere imza atan çocuklar, ebru sanatını çok sevdiklerini dile getirdi.

HEM EĞLENDİLER, HEM ÖĞRENDİLER

Altındağlı çocukların sanatın her türlüsüne ilgi göstermesinden büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Çocuklarımız Gençlik Merkezlerimizde sanatın her dalıyla tanışma ve deneyim kazanma imkanı buluyor. Bu tarz etkinliklere büyük ilgi gösteriyorlar. Ebru sanatını da yakından tanıdılar, deneme imkanı buldular ve çok sevdiler. Suyun üzerine birbirinden güzel desenler çıkardılar. Hem eğlendiler, hem de öğrendiler. Altındağlı çocuklarımızı ve onlara emek veren tüm öğretmenlerimizi tebrik ediyorum" dedi.