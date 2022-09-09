Altındağlı Minikler 'Ebru' Yaptı...

Gönüllü resim öğretmeni sayesinde ebru sanatıyla tanışan Altındağlı gençler, keyifli dakikalar yaşadı. 7-13 yaş arasındaki Altındağlı çocuklar, ebru sanatına yakın ilgi gösterdi. Birbirinden güzel eserlere imza atan çocuklar, ebru sanatını çok sevdiklerini dile getirdi.
HEM EĞLENDİLER, HEM ÖĞRENDİLER
Altındağlı çocukların sanatın her türlüsüne ilgi göstermesinden büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Çocuklarımız Gençlik Merkezlerimizde sanatın her dalıyla tanışma ve deneyim kazanma imkanı buluyor. Bu tarz etkinliklere büyük ilgi gösteriyorlar. Ebru sanatını da yakından tanıdılar, deneme imkanı buldular ve çok sevdiler. Suyun üzerine birbirinden güzel desenler çıkardılar. Hem eğlendiler, hem de öğrendiler. Altındağlı çocuklarımızı ve onlara emek veren tüm öğretmenlerimizi tebrik ediyorum" dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.