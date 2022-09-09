Mamak'ta Yazarlık Okulu Kayıtları Başlıyor!

Mamak Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Ankara Şubesi’nin işbirliği, destek ve katkıları ile 21-25 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Ankara Edebiyat Festivali kapsamında “Yazarlık Okulu” açılıyor. Yazarlık Okulu başvuruları 19 Eylül 2022 tarihine kadar Türkiye Yazarlar Birliği Genel Merkezi, Musiki Muallim Mektebi ile Türkiye Yazarlar Birliği Ankara Şubesi‘ne yazılı olarak yapılabilecek. Yine başvurular yazılı olarak tybankaraş[email protected] adresine gönderilebilecek.

“Yazarlık Okulu”nun ilk ders zili 21 Eylül’de Musiki Muallim Mektebi’nde çalacak. İlk dersi ise Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu ve Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan verecek. Diğer dersler Türkiye Yazarlar Birliği Ankara Şubesi’nde devam edecek. 10 hafta sürecek “Yazarlık Okulu”nda temel yazarlık derslerinin yanı sıra uygulamalı metin yazma ve yorumlama eğitimi de verilecek. Dersler cumartesi günleri saat 13.30 ile 15.30 arasında gerçekleştirilecek.

Yazmak İsteyenler İçin İlk Adım

Konuyla ilgili açıklama yapan TYB Ankara Şube Başkanı yazar-şair Mehmet Sait Uluçay, Yazarlık Okulu’nun yazmak isteyenler için ilk adım olacağını ve katılımcıların yazma yolculuğunda büyük tecrübeler edineceklerini belirterek, özellikle genç yazar-şair adayları için büyük bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Kültür ve sosyal belediyecilik noktasında seçkin örnekler veren Mamak Belediyesi Başkanı Murat Köse ve belediye çalışanlarını katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür eden yazar-şair Uluçay, yerel yönetimlerin kültür, sanat ve edebiyata ilgi göstermesinin ülkenin entelektüel hayatının gelişmesinde önemli katkılar yapacağını söyledi.