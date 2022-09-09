09 Eyl 2022 - 11:04- Belediyeler G: 09 Eyl 2022 - 11:05

Sincan'da Minik Dostlara Sevginin Yolu Bu Bahçeden Geçiyor...

ABONE OL Google News Sayfamız

Sincan Belediyesi’nin sokak hayvanlarının beslenme ve barınak ihtiyacını karşıladığı Sevgi Bahçeleri ve Polatlar Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi yaz tatilinde de öğrencilerin ilgi merkezi oldu.

Sincan'da Minik Dostlara Sevginin Yolu Bu Bahçeden Geçiyor... mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Okul gezisi kapsamında yaz boyunca Sevgi Bahçeleri’ni ziyaret eden 750 öğrenci hem can dostlarımızla vakit geçirdi hem de çevre dostu hediyelerle farkındalık kazandı.

SİNCAN BELEDİYESİ SEVGİ BAHÇELERİNDE 750 ÖĞRENCİ CAN DOSTLARIMIZLA BULUŞTU 

Sokak hayvanları için kurduğu bakımevi ve rehabilitasyon merkezi ile bir ilke imza atan Sincan Belediyesi, Sevgi Bahçeleri ile çocukların gelişimine katkıda bulunurken bir yandan da minik dostlarla sevgi bağını güçlendiriyor. Yaz boyu öğrencilerin uğrak yeri olmaya devam eden Sevgi Bahçelerini 750 öğrenci ziyaret etti. Sadece Sincan’dan değil çevre ilçelerden de gelen ziyaretçilerini ağırlamayan Sevgi Bahçelerinde,gelen öğrenci, öğretmen ve veliler; ata binerek, hayvanlara dokunarak, besleme yaparak, oluşturulan serada sebzelere dokunarak çevre bilincinin gelişmesine katkıda bulunuyor. 

Sevgi Bahçeleri ve Polatlar Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne can dostlarımızı ziyaret etmek isteyen vatandaşlarımız 444 4 762 üzerinden randevu alarak hafta içi pazartesi günleri hariç 09:00-16:00 saatleri arasında ziyaret edebilirler.

 

# Sincan'da Minik Dostlara Sevginin Yolu Bu Bahçeden Geçiyor..., ankara, ankara sincan, sincan belediyesi
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Keçiören’de Camiler Gül Kokuyor... mask
Keçiören’de Camiler Gül Kokuyor...
Keçiören'de Eylül Serinliğinde Gönülleri Isıtan Konser... mask
Keçiören'de Eylül Serinliğinde Gönülleri Isıtan Konser...
Mamak'ta Yazarlık Okulu Kayıtları Başlıyor! mask
Mamak'ta Yazarlık Okulu Kayıtları Başlıyor!
Etimesgut'ta 2 Bin Çocuğa Kırtasiye Desteği... mask
Etimesgut'ta 2 Bin Çocuğa Kırtasiye Desteği...
Etimesgut Belediyesinden Pakistan'a Yardım Eli... mask
Etimesgut Belediyesinden Pakistan'a Yardım Eli...
Çocukların İlkokul Kıyafeti Çankaya’dan... mask
Çocukların İlkokul Kıyafeti Çankaya’dan...
Çankaya'da 3 Bin İlkokul Öğrencisinin Yemeklerini Sıralarına Götüreceğiz... mask
Çankaya'da 3 Bin İlkokul Öğrencisinin Yemeklerini Sıralarına Götüreceğiz...
Altındağlı Minikler 'Ebru' Yaptı... mask
Altındağlı Minikler 'Ebru' Yaptı...
Mamak Belediyesi'nden Kadın Çiftçilere Tavuk Desteği...İşte Başvuru Şartları... mask
Mamak Belediyesi'nden Kadın Çiftçilere Tavuk Desteği...İşte Başvuru Şartları...
Gölbaşı Belediyesi’nden Selden Etkilenen Pakistan’a Destek... mask
Gölbaşı Belediyesi’nden Selden Etkilenen Pakistan’a Destek...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Keçiören’de Camiler Gül Kokuyor... mask
Keçiören’de Camiler Gül Kokuyor...
Keçiören'de Eylül Serinliğinde Gönülleri Isıtan Konser... mask
Keçiören'de Eylül Serinliğinde Gönülleri Isıtan Konser...
Mamak'ta Yazarlık Okulu Kayıtları Başlıyor! mask
Mamak'ta Yazarlık Okulu Kayıtları Başlıyor!
Etimesgut'ta 2 Bin Çocuğa Kırtasiye Desteği... mask
Etimesgut'ta 2 Bin Çocuğa Kırtasiye Desteği...
Etimesgut Belediyesinden Pakistan'a Yardım Eli... mask
Etimesgut Belediyesinden Pakistan'a Yardım Eli...
Ankara Elektrik Kesintisi! 9 Eylül 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 9 Eylül 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Çocukların İlkokul Kıyafeti Çankaya’dan... mask
Çocukların İlkokul Kıyafeti Çankaya’dan...
Çankaya'da 3 Bin İlkokul Öğrencisinin Yemeklerini Sıralarına Götüreceğiz... mask
Çankaya'da 3 Bin İlkokul Öğrencisinin Yemeklerini Sıralarına Götüreceğiz...
Altındağlı Minikler 'Ebru' Yaptı... mask
Altındağlı Minikler 'Ebru' Yaptı...
Mamak Belediyesi'nden Kadın Çiftçilere Tavuk Desteği...İşte Başvuru Şartları... mask
Mamak Belediyesi'nden Kadın Çiftçilere Tavuk Desteği...İşte Başvuru Şartları...

09 Eyl 2022 - 11:04 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Sincan'da Minik Dostlara Sevginin Yolu Bu Bahçeden Geçiyor... mask
Sincan'da Minik Dostlara Sevginin Yolu Bu Bahçeden Geçiyor...
Keçiören’de Camiler Gül Kokuyor... mask
Keçiören’de Camiler Gül Kokuyor...
Keçiören'de Eylül Serinliğinde Gönülleri Isıtan Konser... mask
Keçiören'de Eylül Serinliğinde Gönülleri Isıtan Konser...
Mamak'ta Yazarlık Okulu Kayıtları Başlıyor! mask
Mamak'ta Yazarlık Okulu Kayıtları Başlıyor!
Etimesgut'ta 2 Bin Çocuğa Kırtasiye Desteği... mask
Etimesgut'ta 2 Bin Çocuğa Kırtasiye Desteği...
Etimesgut Belediyesinden Pakistan'a Yardım Eli... mask
Etimesgut Belediyesinden Pakistan'a Yardım Eli...
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL