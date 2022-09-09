Sincan'da Minik Dostlara Sevginin Yolu Bu Bahçeden Geçiyor...

Okul gezisi kapsamında yaz boyunca Sevgi Bahçeleri’ni ziyaret eden 750 öğrenci hem can dostlarımızla vakit geçirdi hem de çevre dostu hediyelerle farkındalık kazandı.

SİNCAN BELEDİYESİ SEVGİ BAHÇELERİNDE 750 ÖĞRENCİ CAN DOSTLARIMIZLA BULUŞTU

Sokak hayvanları için kurduğu bakımevi ve rehabilitasyon merkezi ile bir ilke imza atan Sincan Belediyesi, Sevgi Bahçeleri ile çocukların gelişimine katkıda bulunurken bir yandan da minik dostlarla sevgi bağını güçlendiriyor. Yaz boyu öğrencilerin uğrak yeri olmaya devam eden Sevgi Bahçelerini 750 öğrenci ziyaret etti. Sadece Sincan’dan değil çevre ilçelerden de gelen ziyaretçilerini ağırlamayan Sevgi Bahçelerinde,gelen öğrenci, öğretmen ve veliler; ata binerek, hayvanlara dokunarak, besleme yaparak, oluşturulan serada sebzelere dokunarak çevre bilincinin gelişmesine katkıda bulunuyor.

Sevgi Bahçeleri ve Polatlar Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne can dostlarımızı ziyaret etmek isteyen vatandaşlarımız 444 4 762 üzerinden randevu alarak hafta içi pazartesi günleri hariç 09:00-16:00 saatleri arasında ziyaret edebilirler.