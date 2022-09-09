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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Çocuklara Eğitim Paketi...

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Bakanlık tarafından “Eğitim ve Gelişim Destek Paketleri” hazırlanarak,  kırsal bölgelerdeki ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına dağıtılmaya başlandı. Bakan Derya Yanık, “Okul hazırlıklarının sürdüğü bugünlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak çocuklarımızı kırtasiye, kitap yönünden de destekliyoruz.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Çocuklara Eğitim Paketi... mask
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Eğitim ve Gelişim Destek Paketleri’nin içine çanta ve kırtasiye malzemelerinin yanı sıra Bakanlığımızın hazırladığı Çocuk Dostu Kitap Listesi’ndeki kitaplardan da koyduk. Okula eksiksiz olarak başlamalarını istediğimiz çocuklarımıza başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyorum.” dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 2022-2023 eğitim öğretim yılına hazırlık kapsamında kırsal bölgelerdeki ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul ve ortaokula devam eden çocukları için “Eğitim ve Gelişim Destek Paketleri” dağıtılıyor. 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanlığı İcraat Programı V. 180 Günlük Eylem Planı doğrultusunda geçen yıl 22 ilin kırsal bölgelerinde çocuklar için koruyucu ve önleyici hizmetler hakkında bilgilendirme yapılarak ihtiyaçların belirlendiği kaydetti. Olumlu geri bildirimler üzerine bu çalışmanın 51 ile yaygınlaştırıldığını ifade eden Bakan Yanık, çocuk koruma mobil ekipleri aracılığıyla kırsal bölgelerdeki çocukların koruyucu ve önleyici hizmetlere erişimini artırmaya ve fırsat eşitliği sağlamaya yönelik çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. 

Bakan Derya Yanık, bu kapsamda yeni eğitim öğretim yılı başlarken kırsal bölgelerdeki çocukların psikososyal ve akademik gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla “Eğitim ve Gelişim Destek Paketleri” hazırlandığını bildirdi. Bakan  Yanık, “Okul hazırlıklarının sürdüğü bugünlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak çocuklarımızı kırtasiye, kitap yönünden de destekliyoruz. Eğitim ve Gelişim Destek Paketleri’nin içine çanta ve kırtasiye malzemelerinin yanı sıra Bakanlığımızın hazırladığı Çocuk Dostu Kitap Listesi’ndeki kitaplardan da koyduk. Okula eksiksiz olarak başlamalarını istediğimiz çocuklarımıza başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyorum.” dedi. 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik hazırlanan paketler Kars, Batman, Tunceli, Muş, Osmaniye, Sivas, Uşak, Kırşehir, Kütahya, Rize, Burdur, Siirt, Yozgat, Elazığ, Çanakkale, Çorum, Afyonkarahisar, Aksaray, Kırklareli, Kastamonu, Bayburt ve Şırnak’ın kırsal bölgelerindeki ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına dağıtılıyor. Paketlerde sırt çantası, kalemlik, beslenme çantası, boya, defter,  kalem gibi malzemelerin yanı sıra Bakanlık tarafından internet sitesinden ilan edilen Çocuk Dostu Kitap Listesi’nden çocukların yaşlarına uygun kitaplar da bulunuyor.  

“Hayallerinizi gerçekleştirmek hayalimiz” 

Destek paketinde ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın çocuklara yazdığı mektup da yer alıyor. Bakan Yanık mektubunda çocuklara, “Merhaba arkadaşım, sana bazı küçük hediyeler gönderiyorum. Umarım onları beğenirsin. Ah! Kendimi tanıtmadım değil mi? Ben Derya Yanık. Senin ve ülkemizdeki tüm çocukların sağlıklı ve mutlu şekilde büyümesine destek olmak için çalışıyorum.

Sizlere hayallerinizi gerçekleştirebileceğiniz imkanları temin etmek bizim de hayalimiz. Bunları birlikte gerçeğe dönüştüreceğiz. Bu güzel ülkede yaşayan her çocuğun eşit şartlara sahip olması, hiçbir çocuğun en temel haklardan mahrum kalmaması için çabalıyoruz. Bakanlık olarak daima sizin yanınızdayız. Ailenle birlikte mutlu olmanı, büyüdüğünde ülkemize hizmet bayrağını senin devralmanı umut ediyor, gözlerinden öpüyorum.” diye seslendi.  

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09 Eyl 2022 - 11:08 - Gündem

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