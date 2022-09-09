09 Eyl 2022 - 11:17- Gündem G: 09 Eyl 2022 - 11:18

YÖKDİL/2 Sonuçları Açıklandı!

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ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/2) sonuçlarını açıkladı.
YÖKDİL/2 Sonuçları Açıklandı! mask
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ÖSYM'den yapılan duyuruda, 28 Ağustos 2022'de uygulanan 2022-YÖKDİL/2'ye ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

28 Ağustos 2022 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2022-YÖKDİL/2) ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını duyuran ÖSYM, sınav sonuçlarını açıkladı. Adaylar, sonuçlara ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceği kaydedildi.
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09 Eyl 2022 - 11:17 - Gündem

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