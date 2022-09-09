Etimesgut'lu Gençler Kampta...

Kamp çadırında kalan gençler sorumlu personel nezaretinde denize girdiler, doğa yürüyüşleri yaptılar. Kültürel etkinliklerin de düzenlendiği kampta gençler bilgi yarışmalarıyla kendilerini test ettiler. Gün içerisinde çeşitli yarışma ve oyunlarla keyifli vakit geçiren gençler, akşam şarkı ve türküler söyleyerek yaz akşamlarını tadını çıkardılar. Kampta yeni dostluk ve arkadaşlıklarda kuruldu.
Etimesgut Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Erhan Göksu, gençlerin her zaman yanında olduğu için Belediye Başkanı Enver Demirel'e teşekkür etti. Göksu, "Yaz kampıyla konsey üyelerimiz kendilerini yenilediler enerjik bir şekilde Etimesgut'a dönüyoruz" dedi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.