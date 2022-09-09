Etimesgut'lu Gençler Kampta...

Kamp çadırında kalan gençler sorumlu personel nezaretinde denize girdiler, doğa yürüyüşleri yaptılar. Kültürel etkinliklerin de düzenlendiği kampta gençler bilgi yarışmalarıyla kendilerini test ettiler. Gün içerisinde çeşitli yarışma ve oyunlarla keyifli vakit geçiren gençler, akşam şarkı ve türküler söyleyerek yaz akşamlarını tadını çıkardılar. Kampta yeni dostluk ve arkadaşlıklarda kuruldu.

Etimesgut Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Erhan Göksu, gençlerin her zaman yanında olduğu için Belediye Başkanı Enver Demirel'e teşekkür etti. Göksu, "Yaz kampıyla konsey üyelerimiz kendilerini yenilediler enerjik bir şekilde Etimesgut'a dönüyoruz" dedi.