09 Eyl 2022 - 16:20- Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balkan Turu Paylaşımı...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 günlük Balkan turuna ilişkin paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balkan Turu Paylaşımı... mask
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan 3 günlük Balkan turunu tamamladığını aktardı.

Paylaşımda, Balkan turu temaslarından kesitlerin yer aldığı video ile Türkiye ve üç Balkan ülkesinin bayraklarına da yer veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçmişte kader birliği yaptığımız, ortak tarihi ve coğrafyayı paylaştığımız, beşeri ve kültürel bağlarımızın olduğu Balkanlar'daki kardeşlerimizin her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1567989831908589568
# Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balkan Turu Paylaşımı..., Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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09 Eyl 2022 - 16:20 - Gündem

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