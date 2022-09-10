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Macaristan’daki Liselerde Türkçe Öğretilecek! "Türkçe Macaristan'da Seçmeli Ders Oldu"

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Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü ile Budapeşte III. Bölge’ye bağlı Kuzey Budapeşte Eğitim Bölgesi Merkezi arasında Macaristan’daki liselerde Türkçe öğretimi alanında iş birliği protokolü imzalandı. 
Macaristan’daki Liselerde Türkçe Öğretilecek! "Türkçe Macaristan'da Seçmeli Ders Oldu" mask
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Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Mustafa Aydoğdu ve Kuzey Budapeşte Eğitim Bölgesi Merkezi Müdürü Tamas Ilona’nın hazır bulunduğu imza töreninde, Yunus Emre Enstitüsü tarafından yürütülen “Tercihim Türkçe Projesi” kapsamında imzalanan protokol ile 2022-2023 eğitim yılı itibarıyla bölge merkezine bağlı 8 lisede Türkçe seçmeli yabancı dil dersi olarak müfredatta yer alacak.

Bölge Merkezi Müdürü Tamas Ilona yaptığı değerlendirmede, iki ülke arasında eğitim ve kültür alanları başta olmak üzere birçok alanda gelişen ve güçlenen ilişkilerin artarak devam ettiğini, bu dostluğun en kalıcı bağlarından birinin burada yapılan çalışmalar olduğunu belirterek bu durumdan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bölge Merkezi Müdürü Ilona, yeni eğitim döneminde “merhaba” demeyi sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti. 

Liselerde Türk Kültürünü Tanıtan Faaliyetler Düzenlenecek

Protokol çerçevesinde bölgedeki okullarda Türkçe öğretiminin yanı sıra Türk kültürünü tanıtan kültürel aktiviteler ile Enstitünün yürüttüğü Kemankeş Projesi kapsamında geleneksel Türk okçuluğu kursları düzenlenecek.

Öte yandan, Türk-Macar liseleri arasında Kardeş Okul Projesi’nin yürütülmesi; karşılıklı ziyaretlerin ve öğrenci değişimlerinin yapılarak gelecek yıllarda çok sayıda öğrencinin Türkçe ekseninde bir araya getirilmesi hedefleniyor.

Budapeşte YEE’nin 2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı Faaliyetleri

 2024 yılının “Türkiye-Macaristan Kültür Yılı” olarak kutlanacak olması münasebetiyle Budapeşte YEE tarafından bölgeye bağlı okullarda Türkçe dersleri verilerek Kültür Yılı çalışmalarına katkı sağlanması; düzenlenmesi planlanan kültür-sanat etkinlikleriyle iki ülke arasındaki tarihî ve kültürel unsurların tanıtılması amaçlanıyor.

# Macaristan’daki Liselerde Türkçe Öğretilecek, "Türkçe Macaristan Seçmeli Ders Oldu, Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü, Kuzey Budapeşte Eğitim Bölgesi Merkezi, 2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı Faaliyetleri
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10 Eyl 2022 - 10:23 - Gündem

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Macaristan’daki Liselerde Türkçe Öğretilecek! "Türkçe Macaristan Seçmeli Ders Oldu" mask
Macaristan’daki Liselerde Türkçe Öğretilecek! "Türkçe Macaristan Seçmeli Ders Oldu"
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