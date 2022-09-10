Sincan Belediyespor Yeni Sezona İddialı Giriyor...

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 6.grup ekiplerinden Sincan Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni sezon hazırlıklarını Kızılcahamam’da sürdüren takım, kampın ardından 15 Eylül’de Ankara’ya dönecek. 1-2 Ekim'de başlayacak olan yeni sezonda hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Sincan Belediyespor, yeni sezona ilk maçını deplasmanda Eskil Belediyespor ile oynayacak. Ardından da Kırıkkale Yahşihanspor ile karşılaşacak.
HAZIRLIK MAÇLARIYLA GÖZ DOLDURDU
Yeni teknik direktörü Evren Şenel yönetiminde yeni sezon hazırlık maçlarına çıkan Sincan Belediyespor, aldığı galibiyetlerle şimdiden göz doldurdu. Her iki hazırlık maçında da rakiplerini yenen takım, Gençlerbirliği U19 takımını 5-3, Pursaklar Belediyespor’ u ise 3-0 mağlup etti.
Sincan Belediyespor'un ilk yarı fikstürü ise şu şekilde;
1. Hafta Eskil Belediyespor – Sincan Belediyespor
2. Hafta Yahşihanspor - Sincan Belediyespor
3. Hafta Sincan Belediyespor -Osmancık Belediyespor
4. Hafta Yozgat Belediyespor - Sincan Belediyespor
5. Hafta Sincan Belediyespor - Develigücü
6. Hafta Mucurgücü - Sincan Belediyespor
7. Hafta Sincan Belediyespor- Başkent Şafakspor
8. Hafta Ankara TKİ- Sincan Belediyespor
9. Hafta Sincan Belediyespor- Suvermez Kapadokyaspor
10.Hafta Talasgücü Belediyespor - Sincan Belediyespor
11.Hafta Sincan Belediyespor – Yozgatspor 1959 FK
12.Hafta Hacılar Erciyesspor – Sincan Belediyespor
13.Hafta Sincan Belediyespor – Niğde Belediyespor
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.