10 Eyl 2022 - 10:31- Belediyeler G: 10 Eyl 2022 - 10:32

Sincan Belediyespor Yeni Sezona İddialı Giriyor...

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Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Sincan Belediyespor’un 2022-2023 sezonu fikstürü belli oldu.Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig 6. grupta mücadele edecek olan Sincan Belediyespor’un hedefi şampiyonluk. Yaptığı transferler ve yeni teknik direktör Evren Şenel ile birlikte 2022-2023 sezonuna sıkı bir şekilde hazırlanan Sincan Belediyespor oynadığı hazırlık maçlarıyla da göz doldurdu.
Sincan Belediyespor Yeni Sezona İddialı Giriyor... mask
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Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 6.grup ekiplerinden Sincan Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni sezon hazırlıklarını Kızılcahamam’da sürdüren takım, kampın ardından 15 Eylül’de Ankara’ya dönecek. 1-2 Ekim'de başlayacak olan yeni sezonda hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Sincan Belediyespor, yeni sezona ilk maçını deplasmanda Eskil Belediyespor ile oynayacak. Ardından da Kırıkkale Yahşihanspor ile karşılaşacak. 

HAZIRLIK MAÇLARIYLA GÖZ DOLDURDU 

Yeni teknik direktörü Evren Şenel yönetiminde yeni sezon hazırlık maçlarına çıkan Sincan Belediyespor, aldığı galibiyetlerle şimdiden göz doldurdu. Her iki hazırlık maçında da rakiplerini yenen takım, Gençlerbirliği U19 takımını 5-3, Pursaklar Belediyespor’ u ise 3-0 mağlup etti. 

Sincan Belediyespor'un ilk yarı fikstürü ise şu şekilde; 

1.   Hafta   Eskil Belediyespor – Sincan Belediyespor

2.   Hafta   Yahşihanspor - Sincan Belediyespor

3.   Hafta   Sincan Belediyespor -Osmancık Belediyespor

4.   Hafta   Yozgat Belediyespor - Sincan Belediyespor

5.   Hafta   Sincan Belediyespor - Develigücü

6.   Hafta   Mucurgücü - Sincan Belediyespor

7.   Hafta   Sincan Belediyespor- Başkent Şafakspor

8.   Hafta   Ankara TKİ- Sincan Belediyespor

9.   Hafta   Sincan Belediyespor- Suvermez Kapadokyaspor

10.Hafta  Talasgücü Belediyespor - Sincan Belediyespor

11.Hafta  Sincan Belediyespor – Yozgatspor 1959 FK

12.Hafta  Hacılar Erciyesspor – Sincan Belediyespor

13.Hafta  Sincan Belediyespor – Niğde Belediyespor

 

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10 Eyl 2022 - 10:31 - Belediyeler

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