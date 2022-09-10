Sincan Belediyespor Yeni Sezona İddialı Giriyor...

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 6.grup ekiplerinden Sincan Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni sezon hazırlıklarını Kızılcahamam’da sürdüren takım, kampın ardından 15 Eylül’de Ankara’ya dönecek. 1-2 Ekim'de başlayacak olan yeni sezonda hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Sincan Belediyespor, yeni sezona ilk maçını deplasmanda Eskil Belediyespor ile oynayacak. Ardından da Kırıkkale Yahşihanspor ile karşılaşacak.

HAZIRLIK MAÇLARIYLA GÖZ DOLDURDU

Yeni teknik direktörü Evren Şenel yönetiminde yeni sezon hazırlık maçlarına çıkan Sincan Belediyespor, aldığı galibiyetlerle şimdiden göz doldurdu. Her iki hazırlık maçında da rakiplerini yenen takım, Gençlerbirliği U19 takımını 5-3, Pursaklar Belediyespor’ u ise 3-0 mağlup etti.

Sincan Belediyespor'un ilk yarı fikstürü ise şu şekilde;

1. Hafta Eskil Belediyespor – Sincan Belediyespor

2. Hafta Yahşihanspor - Sincan Belediyespor

3. Hafta Sincan Belediyespor -Osmancık Belediyespor

4. Hafta Yozgat Belediyespor - Sincan Belediyespor

5. Hafta Sincan Belediyespor - Develigücü

6. Hafta Mucurgücü - Sincan Belediyespor

7. Hafta Sincan Belediyespor- Başkent Şafakspor

8. Hafta Ankara TKİ- Sincan Belediyespor

9. Hafta Sincan Belediyespor- Suvermez Kapadokyaspor

10.Hafta Talasgücü Belediyespor - Sincan Belediyespor

11.Hafta Sincan Belediyespor – Yozgatspor 1959 FK

12.Hafta Hacılar Erciyesspor – Sincan Belediyespor

13.Hafta Sincan Belediyespor – Niğde Belediyespor