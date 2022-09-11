11 Eyl 2022 - 17:37- Belediyeler G: 11 Eyl 2022 - 17:38

Sincanlı Hanımlara Bağımlılıkla Mücadele Semineri!

ABONE OL Google News Sayfamız

Sincan’da kadınların geleceğe daha sağlıklı ve bilinçli hazırlanmaları için yapılan farkındalık çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Narkotik ekipleri, Yavuz Sultan Selim Hanımlar Konağı’nda Sincanlı hanımlara bağımlılıkla mücadele semineri verdi.
Sincanlı Hanımlara Bağımlılıkla Mücadele Semineri! mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Sağlıklı yaşamaya ve bağımlılığın tehlikesinden korunmaya teşvik etmek amacıyla seminerler veren Narkotik Şube ekipleri, Sincan Belediyesi iş birliği ile bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor. Bağımlılıkla mücadele konusunda toplumsal farkındalık aşılayan seminerlerden bir yenisi daha Sincan Yavuz Sultan Selim Hanımlar Konağı’nda yapıldı.

Narkotik ekipler Sincanlı hanımlara “Bağımlılık nedir, nasıl mücadele edilmeli? gibi konularda bilgilendirmede bulundu. “Madde Bağımlılığı Farkındalık” seminerinde ayrıca bağımlılık türleri de ele alınırken “bağımlıkla karşılaşmadan önce çocukların takibi nasıl yapılmalı, bağımlılık fark edildikten sonra nasıl bir yol izlenmeli” gibi sorulara da cevap verildi. Madde bağımlılığı ile mücadelede en önemli noktalardan biri olan tedavi süreçleri hanımlara tek tek anlatıldı.

 

 

# Sincanlı Hanımlara Bağımlılıkla Mücadele Semineri!, ankara, ankara sincan, sincan belediyesi
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Sincan’da Okullar Yeni Eğitim Dönemine Hazır! mask
Sincan’da Okullar Yeni Eğitim Dönemine Hazır!
Çankaya’nın Çevre Dostu Süpürme Aracı... mask
Çankaya’nın Çevre Dostu Süpürme Aracı...
Başkan Murat Köse: “Böylece Bıraksınlar Biz Yaparız” mask
Başkan Murat Köse: “Böylece Bıraksınlar Biz Yaparız”
Çankaya'da Gönül Gözüyle Şampiyonluğa... mask
Çankaya'da Gönül Gözüyle Şampiyonluğa...
THK Müzesi Özel Misafirlerini Ağırladı! Türk Hava Kurumu Müzesi Nerede, Nasıl Gidilir? mask
THK Müzesi Özel Misafirlerini Ağırladı! Türk Hava Kurumu Müzesi Nerede, Nasıl Gidilir?
Sincan Belediyespor Yeni Sezona İddialı Giriyor... mask
Sincan Belediyespor Yeni Sezona İddialı Giriyor...
Aski’den Haymana Emirler’e ‘Kuyu Suyu’ Müjdesi... mask
Aski’den Haymana Emirler’e ‘Kuyu Suyu’ Müjdesi...
Çankaya'da Kreş Öğretmenleri Yeni Döneme Hazırlandı... mask
Çankaya'da Kreş Öğretmenleri Yeni Döneme Hazırlandı...
Etimesgut'lu Gençler Kampta... mask
Etimesgut'lu Gençler Kampta...
Gölbaşı Belediye Ekipleri 2 Gün Dere Yatağında Mahsur Kalan İneği Kurtardı! mask
Gölbaşı Belediye Ekipleri 2 Gün Dere Yatağında Mahsur Kalan İneği Kurtardı!
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Sincan’da Okullar Yeni Eğitim Dönemine Hazır! mask
Sincan’da Okullar Yeni Eğitim Dönemine Hazır!
Çankaya’nın Çevre Dostu Süpürme Aracı... mask
Çankaya’nın Çevre Dostu Süpürme Aracı...
Başkan Murat Köse: “Böylece Bıraksınlar Biz Yaparız” mask
Başkan Murat Köse: “Böylece Bıraksınlar Biz Yaparız”
Çankaya'da Gönül Gözüyle Şampiyonluğa... mask
Çankaya'da Gönül Gözüyle Şampiyonluğa...
THK Müzesi Özel Misafirlerini Ağırladı! Türk Hava Kurumu Müzesi Nerede, Nasıl Gidilir? mask
THK Müzesi Özel Misafirlerini Ağırladı! Türk Hava Kurumu Müzesi Nerede, Nasıl Gidilir?
Ankara'da EGO Kış Tarifesine Geçiyor... mask
Ankara'da EGO Kış Tarifesine Geçiyor...
Sincan Belediyespor Yeni Sezona İddialı Giriyor... mask
Sincan Belediyespor Yeni Sezona İddialı Giriyor...
Aski’den Haymana Emirler’e ‘Kuyu Suyu’ Müjdesi... mask
Aski’den Haymana Emirler’e ‘Kuyu Suyu’ Müjdesi...
Çankaya'da Kreş Öğretmenleri Yeni Döneme Hazırlandı... mask
Çankaya'da Kreş Öğretmenleri Yeni Döneme Hazırlandı...
Ankara Elektrik Kesintisi! 10 Eylül 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 10 Eylül 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

11 Eyl 2022 - 17:37 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Sincan’da Okullar Yeni Eğitim Dönemine Hazır! mask
Sincan’da Okullar Yeni Eğitim Dönemine Hazır!
Çankaya’nın Çevre Dostu Süpürme Aracı... mask
Çankaya’nın Çevre Dostu Süpürme Aracı...
Başkan Murat Köse: “Böylece Bıraksınlar Biz Yaparız” mask
Başkan Murat Köse: “Böylece Bıraksınlar Biz Yaparız”
Sincanlı Hanımlara Bağımlılıkla Mücadele Semineri! mask
Sincanlı Hanımlara Bağımlılıkla Mücadele Semineri!
THK Müzesi Özel Misafirlerini Ağırladı! Türk Hava Kurumu Müzesi Nerede, Nasıl Gidilir? mask
THK Müzesi Özel Misafirlerini Ağırladı! Türk Hava Kurumu Müzesi Nerede, Nasıl Gidilir?
Çankaya'da Gönül Gözüyle Şampiyonluğa... mask
Çankaya'da Gönül Gözüyle Şampiyonluğa...
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL