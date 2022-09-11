Sincanlı Hanımlara Bağımlılıkla Mücadele Semineri!

Sağlıklı yaşamaya ve bağımlılığın tehlikesinden korunmaya teşvik etmek amacıyla seminerler veren Narkotik Şube ekipleri, Sincan Belediyesi iş birliği ile bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor. Bağımlılıkla mücadele konusunda toplumsal farkındalık aşılayan seminerlerden bir yenisi daha Sincan Yavuz Sultan Selim Hanımlar Konağı’nda yapıldı.
Narkotik ekipler Sincanlı hanımlara “Bağımlılık nedir, nasıl mücadele edilmeli? gibi konularda bilgilendirmede bulundu. “Madde Bağımlılığı Farkındalık” seminerinde ayrıca bağımlılık türleri de ele alınırken “bağımlıkla karşılaşmadan önce çocukların takibi nasıl yapılmalı, bağımlılık fark edildikten sonra nasıl bir yol izlenmeli” gibi sorulara da cevap verildi. Madde bağımlılığı ile mücadelede en önemli noktalardan biri olan tedavi süreçleri hanımlara tek tek anlatıldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.