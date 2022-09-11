Sincan’da Okullar Yeni Eğitim Dönemine Hazır!

Vatandaşların sağlığını gözeten ve düzenli aralıklarla hijyen çalışmalarına devam eden Sincan Belediyesi’nin ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarının odağında bu kez okullar vardı.

SİNCAN BELEDİYESİ OKULLARDA HİJYEN VE İLAÇLAMA ÇALIŞMASI YAPTI

2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çalmadan ilçede bulunan bütün okullar öğrenciler ve öğretmenler için hazır hale getirildi. 5 Eylül’de başlayan dezenfekte çalışmalarında 133 okulda itinayla ilaçlama yapıldı. Çevre koruma ve kontrol müdürlüğü çevre sağlığı ve ilaçlama birimi ekipleri 3 araç ve 6 personelle; okul girişinden itibaren tüm koridorlar, sınıflar, kütüphane, laboratuvar, tuvaletler ile idare odalarını dezenfekte etti.

Sincan Belediyesi Ocak ayından bu yana 124 kamu kurumu, 226 adet özel alanda ilaçlama; 432 vaka, 902 kamu kurumunda da dezenfekte çalışmaları yaptı. Vatandaşların sağlığı için ilçede her türlü önlemlerin alındığını ifade eden Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “12 Eylül'de açılacak okullarımızda öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin sağlığı için tüm önlemleri alıyoruz. Ailelerimiz müsterih olsunlar, dezenfekte çalışmalarımız titizlikle yapıldı. Yeni Eğitim ve öğretim yılının huzur ve sağlık içinde geçmesini temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.