Pençe Kilit'ten Acı Haber: 3 Askerimiz Şehit, 4 Askerimiz Yaralı!

ANKARA (İGFA) - Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuşlar Harun Yıldırım, Savaş Borlu ve Asb. Kd. Çvş. Gökhan AĞIL'ın şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Arama Tarama faaliyeti esnasında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada, Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım ve Piyade Uzman Çavuş

Savaş Borlu'nun şehit olduğunu duyurdu.

4 askerin yaralandığı çatışmada, yaralı askerlerin hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındığı bildirildi.

Bakanlık yayımladığı taziyede, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz" ifadelerini kullandı.