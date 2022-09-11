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Bakan Nebati'den 'Borsa' Paylaşımı!

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Maliye ve Hazine Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabı üzerinden son dönemde rekor seviyelere ulaşan BIST 100 endeksine ilişkin çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.
Bakan Nebati'den 'Borsa' Paylaşımı! mask
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ANKARA (İGFA) - Maliye ve Hazine Bakanı Nureddin Nebati, 2 aydır rekor üstüne rekor tazeleyen borsa ile ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Nebati, "Borsamız haftayı dolar bazında 17 yılın en güçlü rallisi ile geride bıraktı, 3.521,38 puan ile haftayı sonlandırdı. BIST 100 endeksi 2 aydır rekor üstüne rekor tazeliyor. Öyle ki, bu yükseliş, Temmuz 2005’ten bu yana en güçlü ralliye işaret ediyor. Borsa İstanbul, halka açık şirketlerimiz ve yatırımcılarımız açısından her geçen gün daha da cazip hale geliyor. Bugün gelinen noktada, Sermaye Piyasamız 29 milyonu aşkın yatırımcı ve 56 milyonu aşan hesap sayısıyla, 4,8 trilyon TL’ye ulaşmış durumda. Yerli ve yabancı yatırımcılarımız, şirketlerimizin bilançolarına, sermaye yapılarına ve karlılıklarına güveniyor, sermaye piyasalarına her geçen gün daha çok yatırım yapıyor. BIST 100 endeksi, 1 yıllık süreçte yüzde 142 yükseliş kaydetti. Bu yükseliş, Borsamıza ve şirketlerimize duyulan güvenin en açık göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin üretimi ve ihracatı arttıkça reel sektör güçlendiğini belirten Nebati, "Güçlenen reel sektör sermaye piyasalarına güven veriyor. Borsamızdaki yükselişin temelinde ekonomimizin artan üretimi ve istihdam kapasitesi yatıyor" dedi.

# borsa, Maliye ve Hazine Bakanı Nureddin Nebati

11 Eyl 2022 - 22:19 - Gündem

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