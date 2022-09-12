12 Eyl 2022 - 09:29- Belediyeler G: 12 Eyl 2022 - 09:30

Seymenler Çubuk Kültür ve Turşu Festivali'nin son gününe damga vurdu

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Ankara Kulübü Derneği Seymenleri, 15. Uluslararası Çubuk Kültür ve Turşu Festivali’nin son gününde (4. günü) Çubukabad Parkı’nda sergiledikleri gösteriler ile festivalin coşkusuna renk kattı.
Seymenler Çubuk Kültür ve Turşu Festivali'nin son gününe damga vurdu mask
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Çubuk Belediye Başkanı Av. Baki Demirbaş, “Festivalimizin son gün etkinliklerine katılarak sergiledikleri Ankara yöremizin oyunlarından gösteriler ile büyük beğeni toplayan ve  ilk gün açılış etkinliklerinde yer alarak sergiledikleri gösteriler ile festivalimize destekleriyle büyük katkı sağlayan Ankara Kulübü Derneği Çubuk Şubesi ve Genel Merkez Seymenleri ile Bacıerenlerine, gastronomi ile başlayan ve artık bir Çubuk turizmine dönüşen uluslararası festivalimize büyük bir değer ve anlam katmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum.” dedi.  

Ankara Kulübü Derneği Seymenlerden Sorumlu YKÜ Müslüm Arslan da yaptığı konuşmada, “Ankara Kulübü Derneği olarak en temel işlevimiz; kültürel değerlerimizin toplanması ve derlenmesi, korunması, sergilenmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması hedefini taşımaktadır. Bu anlamda Ankara’mızın değerlerine sahip çıkmak adına, bu yıl 15’ncisi düzenlenen Çubuk Kültür ve Turşu Festivali’nde yer almak, başkent Ankara’mızın kültürel değerlerini sergilemek bizim için büyük bir onur ve gurur verici olmuştur.

Çok büyük bir organizasyon şeklinde 4 gün süren ve Çubuk’umuzun tanıtımına büyük katkı sağlayan festival için başta Çubuk Belediye Başkanımız Sayın Av. Baki Demirbaş olmak üzere emek ve katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara, herkese hem Ankara Kulübü Derneği olarak hem de bir Çubuk’lu olarak ayrıca teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

# Seymenler Çubuk Kültür ve Turşu Festivali'nin son gününe damga vurdu, Ankara Kulübü Derneği Seymenleri, Çubuk Turşu Festivali 2022, Çubuk Belediye Başkanı Av. Baki Demirbaş
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12 Eyl 2022 - 09:29 - Belediyeler

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