12 Eyl 2022 - 16:16- Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Özer İlk Ders Zilini Birlikte Çaldılar...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 eğitim öğretim yılının açılışı dolayısıyla Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesinde düzenlenen törende ilk ders zilini çaldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Özer İlk Ders Zilini Birlikte Çaldılar... mask
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İSTANBUL (İGFA) - 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı töreninde konuşan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sözlerine yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ederek başladı. Törene katılımı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sunduğunu belirten Özer, kampüse adı verilen Arif Nihat Asya'yı da rahmetle andığını ifade etti.

Eğitimdeki söz konusu seferberlik için Türkiye'nin her noktasında devasa yatırımların yapıldığını anımsatan Özer, "300 bin civarındaki dersliklerimizin sayısı bugün itibarıyla 857 binlere çıktı. Yani 1 milyona yakın. Sadece bunlar mı yapıldı? Hayır. 2000'li yıllardan önce eğitimin önüne konmuş olan tüm antidemokratik uygulamalar ortadan kaldırıldı bu dönemde. Hatırlayın, bu ülkede kız çocuklarının bu ülkenin evlatlarının eğitime erişiminin önünde başörtüsü engeli vardı. Yükseköğretim kurumlarının kapısında acılı hikâyelerle kendi ülkesinde parya olmanın eziyetini çekiyorlardı. İmkân bulanlar yurt dışına gidip kendi ülkelerini terk ederek eğitim almak zorunda kaldılar." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu ülkenin evlatlarının gelir seviyesine, yaşadığı lokasyona bakılmaksızın en kaliteli eğitime erişebilme imkânına sahip olduğunu dile getiren Özer, bu vesile ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a son 20 yılda en büyük bütçeyi eğitime ayırdığı, eğitimle ilgili devasa yatırımlara liderlik ettiği ve eğitimin önündeki antidemokratik engelleri kaldırdığı için şükranlarını sunduğunu kaydetti.

Özer, 4 bin 256 okulun büyük onarımını ve güçlendirmesini tamamladıklarını açıklarken Temel Eğitimde 10.000 Okul projesi, yeni okullar, yeni anaokulları ve köy yaşam merkezleri ile eğitim öğretime hazırlıklı bir şekilde girmenin büyük mutluluğunu duyduklarını ifade etti. Özer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Elbette bunların tek başına Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılabilmesi mümkün değil. Biraz önce de bahsettiğim gibi Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider olmasaydı bu ülkenin evlatlarının tamamı eğitime bu şekilde ücretsiz olarak erişemezdi. Bu imkânlar tüm okullarımızda seferber edilemezdi. Bu vesileyle teşrifleriyle açılışımızı onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. 2022-2023 eğitim öğretim yılının tüm öğrencilerimize, tüm öğretmenlerimize, annelerimize, babalarımıza, tüm Türkiye'mize hayırlı uğurlu olmasını diliyor, saygılarımı sunuyorum."

"BÜTÇEDE EN BÜYÜK PAY EĞİTİME..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise konuşmasında, yeni eğitim öğretim yılının öğretmen, öğrenci ve velilerimize hayırlı olmasını dileyerek, Aybüke Yalçın gibi genç yaşta terör örgütleri tarafından bizden koparılan öğretmenlerimizi andı. Her yıl bütçeden en büyük payı eğitime ayırdıklarını kaydeden Erdoğan, "Derslik sayımızı ikiye katlayıp kalabalık sınıf sorunu da çözdük" dedi.

Erdoğan, öğrencilerin ders kitapları ve yardımcı kaynaklara ücretsiz bir şekilde ulaşabildiğini hatırlatarak ''Velilerimizi kırtasiye kırtasiye gezmekten kurtardık'' dedi. Konuşmalarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Özer, öğrencilerle birlikte okul zilini çaldı.

# Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 eğitim öğretim yılı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Özer İlk Ders Zilini Birlikte Çaldılar
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12 Eyl 2022 - 16:16 - Gündem

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