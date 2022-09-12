12 Eyl 2022 - 16:17- Belediyeler

Sincan Mustafa Taş Konseri İle Unutulmaz Bir Akşam Daha Yaşadı...

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Sincan Belediyesi yaz başından bu yana Gençlik Konserleri kapsamında gençlerle ünlü sanatçıları buluşturmaya devam ediyor. Bu hafta sonu Sincan Mustafa Taş’ın güzel şarkılarıyla keyiflendi.
Sincan Mustafa Taş Konseri İle Unutulmaz Bir Akşam Daha Yaşadı... mask
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“Sincan Gençlik Konserleri” bu hafta sevilen sanatçı Mustafa Taş’ı ağırladı. Kent Meydanı’nda düzenlenen konsere Sincanlı gençler başta olmak üzere civar ilçelerden de vatandaşlar akın etti. Mustafa Taş’ın seslendirdiği eserler hep bir ağızdan coşkuyla söylendi.

Konser öncesi konuşan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan gençlere seslendi; birlik ve beraberlik mesajı verdi. Başkan Ercan, “Yaz boyu gençlerimizle bir arada olduk. Sincan’ın, Ankara’nın, Türkiye’nin geleceğimizin teminatı gençlerimiz için çok önemli kültür, sanat projeleri yapıyoruz. Gençlerimiz için ne yapsak az. Belediye bütçesinin büyük bir kısmını gençlerimize ayırıyoruz. 

Allah birliğimizi daim etsin. Biz birlikte güçlüyüz. Sincan’dan yükselen bu coşku seli, vatansever seda her yerden duyuluyor.” dedi. Konuşmaların ardından Mustafa Taş’ın şarkılarına eşlik eden vatandaşlar keyifli bir akşam yaşamanın mutluluğu ile Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a teşekkür etti. 
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12 Eyl 2022 - 16:17 - Belediyeler

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