Sincan Mustafa Taş Konseri İle Unutulmaz Bir Akşam Daha Yaşadı...

“Sincan Gençlik Konserleri” bu hafta sevilen sanatçı Mustafa Taş’ı ağırladı. Kent Meydanı’nda düzenlenen konsere Sincanlı gençler başta olmak üzere civar ilçelerden de vatandaşlar akın etti. Mustafa Taş’ın seslendirdiği eserler hep bir ağızdan coşkuyla söylendi.

Konser öncesi konuşan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan gençlere seslendi; birlik ve beraberlik mesajı verdi. Başkan Ercan, “Yaz boyu gençlerimizle bir arada olduk. Sincan’ın, Ankara’nın, Türkiye’nin geleceğimizin teminatı gençlerimiz için çok önemli kültür, sanat projeleri yapıyoruz. Gençlerimiz için ne yapsak az. Belediye bütçesinin büyük bir kısmını gençlerimize ayırıyoruz.

Allah birliğimizi daim etsin. Biz birlikte güçlüyüz. Sincan’dan yükselen bu coşku seli, vatansever seda her yerden duyuluyor.” dedi. Konuşmaların ardından Mustafa Taş’ın şarkılarına eşlik eden vatandaşlar keyifli bir akşam yaşamanın mutluluğu ile Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a teşekkür etti.