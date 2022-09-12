12 Eyl 2022 - 16:17- Belediyeler

Etimesgut'ta İlk Ders Zilini Vali Şahin ve Başkan Demirel Çaldı...

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Ankara Valisi Vasip Şahin ve Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel 2022-2023 eğitim öğretim yılının açılışını Etimesgut'ta bulunan Şehit Güner Altınok İlkokulu'nda yaptı.
Etimesgut'ta İlk Ders Zilini Vali Şahin ve Başkan Demirel Çaldı... mask
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Programa Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Harun Fatsa, Etimesgut Kaymakamı Naci Aktaş ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte konuşan Vali Şahin, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunarak öğretmenlere "Öğrencilere bir kuyumcu hassasiyetinde yaklaşın" tavsiyesinde bulundu. Şahin, " Velilerimizle sadece veli toplantılarında değil, onun yerine evine ya da işyerine uğrayın çayın için sohbet edin. Öğrencimizi aileleriyle birlikte değerlendirin. Bu öğrencinin okula derse ilgisini artırır" dedi.

Şahin Ankara'daki ilkokulların sınıf ortalamasının 30'un altında olduğunu orta öğretim ise 30 civarında olduğunu belirterek, "Devletimizin tüm imkanlarıyla öğrencilerimize en iyi şartlarda eğitim vermek için çalışıyoruz" diye konuştu. Şahin daha sonra okul öğrencilerinin gösterilerini izledi. Sınıfları da Başkan Demirel'le birlikte sınıfları da gezen Vali Şahin öğrencilerle sohbet etti, bol bol fotoğraf çektirdi.

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12 Eyl 2022 - 16:17 - Belediyeler

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