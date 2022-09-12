Etimesgut'ta İlk Ders Zilini Vali Şahin ve Başkan Demirel Çaldı...

Programa Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Harun Fatsa, Etimesgut Kaymakamı Naci Aktaş ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte konuşan Vali Şahin, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunarak öğretmenlere "Öğrencilere bir kuyumcu hassasiyetinde yaklaşın" tavsiyesinde bulundu. Şahin, " Velilerimizle sadece veli toplantılarında değil, onun yerine evine ya da işyerine uğrayın çayın için sohbet edin. Öğrencimizi aileleriyle birlikte değerlendirin. Bu öğrencinin okula derse ilgisini artırır" dedi.

Şahin Ankara'daki ilkokulların sınıf ortalamasının 30'un altında olduğunu orta öğretim ise 30 civarında olduğunu belirterek, "Devletimizin tüm imkanlarıyla öğrencilerimize en iyi şartlarda eğitim vermek için çalışıyoruz" diye konuştu. Şahin daha sonra okul öğrencilerinin gösterilerini izledi. Sınıfları da Başkan Demirel'le birlikte sınıfları da gezen Vali Şahin öğrencilerle sohbet etti, bol bol fotoğraf çektirdi.