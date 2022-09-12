12 Eyl 2022 - 16:17- Belediyeler

Mamak Belediyesi’nden Pakistan’a Yardım Eli...

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Türkiye, sel felaketlerinden zarar gören dost ve kardeş ülke Pakistan’a tüm kurumları ile insani yardım malzemesi göndermeye devam ediyor. Gönül Çarşısı bu kez Pakistanlı Kardeşleri için elini taşın altına koydu.
Mamak Belediyesi’nden Pakistan’a Yardım Eli... mask
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İnsan odaklı çalışan, sosyal yardımları ile gönüllerde yer edinen Mamak Belediyesi de Pakistanlı kardeşleri için harekete geçti. İhtiyaç sahipleri için oluşturulan Gönül Çarşısı’ndan 750 koli gıda paketi, Pakistan’a gönderilmek üzere kamyona yüklendi. Pakistanlı selzedeler için oluşturulan gıda paketleri AFAD Ankara İl Müdürlüğü koordinasyonunda tren garından Pakistan’a ulaştırılmak üzere yola çıktı. 

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Çok şükür ki zor durumda olana yardım etmeyi vicdani bir görev bilen bir milletiz. Bizim zor zamanlarımızda her zaman yanımızda olan dost ve kardeş ülke Pakistan için üzerimize düşen ne varsa yapmak istedik. Gönül Çarşımızda hazırladığımız gıda paketleri Pakistanlı kardeşlerimiz için yola çıktı. Sel mağduru kardeşlerimizin yaralarına bir nebze olsun merhem olabildiğimiz için mutluyuz” dedi. 
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12 Eyl 2022 - 16:17 - Belediyeler

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