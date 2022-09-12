12 Eyl 2022 - 16:18- Belediyeler

Başkan Oğuz’dan Öğrencilere Kırtasiye Seti ve Çanakkale Gezisi Müjdesi...

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Yeni eğitim-öğretim yılı ile birlikte ders zili çalarken Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da okula yeni başlayan 1. sınıf öğrencilerine kırtasiye seti hediye ederek ‘merhaba’ dedi. Oğuz, 12. sınıf öğrencileri için de Çanakkale gezisi müjdesi verdi.
Başkan Oğuz’dan Öğrencilere Kırtasiye Seti ve Çanakkale Gezisi Müjdesi... mask
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Kendisi de öğretmen olan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, okula yeni başlayan birinci sınıf ve anaokulu öğrencileri için okul malzemelerinden oluşan çanta hediye etti. İçerisinde defter, kalem, silgi, boyalı kalem çeşitleri ile iş teknik malzemelerinden oluşan kırtasiye seti çantası, çocuklara hediye edildi. Çocuklara ve eğitimine her fırsatta destek veren Başkan Oğuz, 12. Sınıf öğrencilerine de müjde verdi. Yaklaşık Bin 200 öğrenciye Çanakkale gezisi sözü veren Oğuz, ”Akademik başarınız için ne gerekiyorsa yapamaya hazırız. Siz yeter ki başarılı olun” dedi. 

Kahramankazan’da yeni eğitim-öğretim yılı için ders başı yapan öğrencilerle bir araya gelen Belediye Başkanı Serhat Oğuz, beraberinde ilçe Kaymakamı Selim Parlar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım ile birlikte sınıfları ziyaret edip. öğrencilere başarılar diledi. Başkan Oğuz Kahramankazan’da yaklaşık 14 bin öğrenci ve bine yakın öğretmenin ders zilinin çalması ile birlikte yeni eğitim-öğretime başlamış olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bizler de Kahramankazan Belediyesi olarak yeni eğitim-öğretim yılına merhaba diyen ve birinci sınıfı başlayan bütün öğrencilerimize kırtasiye seti hediye ettik. 4 yıldır da bu uygulamayı devam ettiriyoruz. Aynı zamanda okullarımızın tadilatı iç in tüm imkânlarımızı seferber ettik. Eğitim-öğretime olan desteğimiz yıl boyunca devam edecek. Ayrıca 12. sınıf öğrencilerimizin tamamını Çanakkale’ye göndereceğiz. Öğrencilerimiz için konserler, sosyal etkinlikler düzenlemeye, onların akademik başarıları için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.”

 

 

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12 Eyl 2022 - 16:18 - Belediyeler

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