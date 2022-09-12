12 Eyl 2022 - 19:02- Gündem G: 12 Eyl 2022 - 19:03

YKS'de Ek Tercih İçin Yarın Son Gün!

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YKS ek tercih dönemi, 13 Eylül 2022 tarihinde bitiyor. Ek Yerleştirmede kontenjanların önceki yıla oranla bu yıl azaldığını belirten uzmanlar, köprüden önceki son çıkış anlamına da gelen bu süreçte adayın ilgi duyduğu alanlarda tercih yapmasının gereğini hatırlattı.
YKS'de Ek Tercih İçin Yarın Son Gün! mask
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Başarı sırası değil de puna göre tercih yapılması zorunluluğunu hatırlatan uzmanlar, “Kontenjan boşluğu olan ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olan adaylar tercih edebilecektir.” uyarısında bulundu.

EK TERCİHTE BU NOKTAYA DİKKAT!

Adayların bu süreçte dikkat etmesi gereken en önemli noktaya da dikkat çeken Eğitim Uzmanı ve Tercih Danışmanı Ertuğrul Tut, şunları söyledi:

“Kontenjan boşluğu olan ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olan adaylar tercih edebilecektir. Kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları, ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebileceklerdir. ÖSYM’nin belirtmiş olduğu kılavuz kapsamında boş kalan kontenjanlara tercih yapacak öğrenciler ÖSYM’nin sitesinde yer alan kılavuzdan erişim sağlayabilecektir.

Tercih yapıp bir yükseköğretim programına yerleşmiş olan adaylar, kayıt yaptırsalar da yaptırmasalar da ek yerleştirme hakkından yararlanamayacaktır. İlk yerleştirmede yer alan bölüm baraj kuralları ek yerleştirmede de devam etmektedir. Adayların tercih yapmadan önce kılavuzu incelemelerinde fayda var.”

# YKS'de Ek Tercih İçin Yarın Son Gün!, YKS Ek Tercih, 2022-YKS Ek Yerleştirme Takvimi Belli Oldu
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12 Eyl 2022 - 19:02 - Gündem

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