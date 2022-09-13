Ego’da Hizmet Kalitesini Artıracak Yapay Zekâ Dönemi...

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin kentle ilgili her konuda daha kaliteli hizmet alabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. EGO Genel Müdürlüğü de, ABB’nin kaliteli hizmet anlayışı doğrultusunda “Toplu Taşıma Otobüsleri İçin Video Yönetim Sistemi ve Yapay Zekâ Tabanlı Analitik İşlemlerin Yapılması İşi” ile ilgili proje başlangıç toplantısını gerçekleştirdi.

HAVELSAN yerleşkesinde düzenlenen toplantıya EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, Genel Müdür Yardımcısı Zafer Tekbudak ve Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanı İsmail Nalbant, HAVELSAN Bilgi ve İletişim Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Özkan ve Programlar Direktörü Karaca Demirbağ ile her iki kurumun teknik personeli katıldı.

VATANDAŞLARIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRACAK

Ağustos ayında sözleşmesi imzalanan proje kapsamında, EGO Genel Müdürlüğüne ait 400 adet yeni otobüsün mevcut kameraları kullanılarak yapay zekâ tabanlı sistem kurulacak. Bu sistem sayesinde, şoför davranışlarının tespit edilerek, hizmet kalitesinin artırılacak. Ayrıca, trafik kurallarına uyumdan, vatandaşla iletişime kadar pek çok noktada personelin davranışlarını takip edip raporlayacak olan yapay zekâ sistemiyle; araç içindeki yolcu yoğunluğu da anlık olarak tespit edilebilecek.

Başkentte toplu taşımada konforu artırarak vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı amaçlayan projenin altı ay içinde tamamlanması planlanıyor.