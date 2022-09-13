13 Eyl 2022 - 12:37- Gündem G: 13 Eyl 2022 - 12:38

35. Ahilik Haftası Ankara’da Kutlandı!

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12-18 Eylül 2022 tarihleri arasında yurt genelinde kutlanacak olan 35 Ahilik Haftası Kutlamaları çerçevesinde Ankara'da açılış töreni, Ulus Atatürk Anıtı önünde yapıldı.
35. Ahilik Haftası Ankara’da Kutlandı! mask
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35. Ahilik Haftası kutlama törenine; Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkanı Mehmet Yiğiner ve ANKESOB Kurul Üyeleri ile bağlı odaların başkan ve yöneticilerinin yanı sıra Ankara Vali Yardımcısı Cihangir Güler, Ankara Ticaret İl Müdürü Yavuz Karaer, Ankara İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bedri Ekşi ile çok sayıda esnaf  sanatkar ve vatandaş katılım gösterdi.

Bu yıl 12-18 Eylül 2022 tarihleri arasında 35'ncisi gerçekleştirilecek olan Ahilik Haftası Kutlama Programı; 12 Eylül 2022 Pazartesi günü saat 10:30'da Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkanı Mehmet Yiğiner tarafından Ulus Atatürk Anıtı'na (Ankara Zafer Anıtı) Ankara Kulübü Derneği Seymenleri eşliğinde çelenk konulmasının ardından Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Protokolün yanı sıra ANKESOB'a bağlı meslek odalarının başkan ve yöneticileri ile esnaf ve sanatkarların ve vatandaşın  yoğun katılımıyla geçen kutlamalar kapsamında gerçekleştirilen tören programında; Ankara Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı ve Ankara Kulübü Derneği Seymen gösterisinin ardından protokol konuşmalarına geçildi.

35. Ahilik Haftası Kutlamaları açılış konuşmasını Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkanı Mehmet Yiğiner gerçekleştirdi. Tüm katılımcıları selamlamayla başlayan ANKESOB Başkanı Mehmet Yiğiner, Ankara'nın Ahilik kültürü açısından önemine vurgu yaptığı konuşmasında şunları kaydetti: "Bu yıl 35'ncisini düzenlediğimiz Ahilik Haftamıza hoşgeldiniz, sefalar getirdiniz. Ahi kelime anlamıyla Arapçada kardeşim, Türkçede ise eli açık, cömert; mert anlamına gelmektedir. Ahilik 13. yüzyılda Ahi Evran-ı Veli tarafından kurulmuş esnaf ve sanatkar teşkilatıdır.

Ahilik ticarette, sanatta, meslekte güzel ahlakı, dürüstlüğü, dayanışmayı öngören bir Türk, müslüman örgütlenme biçimidir. Atalarımız Anadolu'yu yurt edindiğinde Anadolu'da meslek ve ticaret Rum ve Ermeniler tarafından yapılmaktaydı. Göçebe hayatından yerleşik düzene geçen Türkler, ürettiği malı pazarlayacak bir örgütlenme düzeni kurdu. Ahi Evran 13. yüzyılda o dönemde esnaf örgütlenmesini yapmıştır. Türklere buralarda , o dönemde tekke ve zaviyeler açılarak, hem mesleki eğitim verilmiş hem de dini ve askeri eğitimler verilmiştir. Bununla birlikte hanımı Fatma Bacı da Bacıyan-ı Rum'u kurarak, Türk kadınına, kızına el işini, dokumayı, sofra düzmeyi, yemek pişirmeyi, görgü ve geleneklerimizi öğretmiştir.

Fatma Bacı, 'aşına, eşine, işine sahip ol' demiştir. Bu şekilde genç kızlarımıza öğütler vermiştir. Ahi; eline, beline, diline sahip olan kişilerdir. Ahiler Moğol istilasıyla birlikte özellikle Anadolu'da Selçuklu Devletinin zayıflamasıyla ciddi örgütlenme yapmıştır. Ankara bu anlamda önemli bir rol almıştır. 1290 – 1354 arasında Ahiler, Ankara’yı merkez edinmişlerdir. O dönemde Ahi Cumhuriyeti kurulmuş ve 64 yıl Ankara'nın idaresini Ankara Ahileri üstlenmiştir. Bu Cumhuriyette hem güvenlik-askeri tedbirler alınmış, hem de ticaret Ankara'da Ahi Cumhuriyeti tarafından yürütülmüştür.

Osmanlının kuruluşuyla birlikte Ankara Ahileri de Osmanlı Devletine bağlanmışlardır. Ahilik sadece mal üretmemiş, ürettiği malın kalitesine de önem vermiştir. Ürettiği malın sayını, fiyatını belirlemiş, o dönemde karaborsayı engellemiştir. Sanatkarın ürettiği bir üründe eğer imalat hatası söz konusu ise Ahilik teşkilatının meslek temsilcilerinin huzurunda geçer not alamaz, esnaf ve sanatkarın titizlik ile iş görmesi temin edilirmiş. Ben 35. Ahilik Haftamızı - Esnaf Bayramımızı kutluyorum. Katılımlarınız için teşekkür ediyor, hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum."

35. Ahilik Haftası Kutlamaları açılış programında konuşan Ankara Vali Yardımcısı Cihangir Güler de; "35. Ahilik Haftası Kutlamaları kapsamında burada bulunmanızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Başta Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (ANKESOB) değerli Başkanı Mehmet Yiğiner ve Oda başkan ve yöneticileri olmak üzere Ankaralı tüm esnaf ve sanatkarlarımızın, tacirlerimizin Ahilik Haftasını tebrik ediyorum. Bildiğiniz üzere Ahilik, din, dil, ırk ve cinsiyet farkı gözetmeden herkese eşit muamele yapılan bir anlayışın simgesidir. Toplumda yaşayan fertleri birbirine yaklaştırmak, aralarında dayanışma kurulmasını sağlamaktır. Zengin fakir ayrımı yapmamak, dürüst bir şekilde çalışarak üretmek, alın teriyle kazanmak Ahililikte bir ahlak kuralıdır.

Geçmişten günümüze birlik ve dayanışmamızı sağlayan en önemli unsurlardan biri olan Ahilik, dünyada eşi ve benzeri bulunmayan Türk kültürüne özgü bir birikimdir. Günümüzde modern hayattaki ticari ahlak, müşteri memnuniyeti, kalite standardı gibi ifade edilen birçok terimin temeli Ahilik teşkilatı çatısı altında oluşturulmuş ve yüzyıllar öncesinde Anadolu topraklarında hayat bulmuştur. Ahilik teşkilatının yardımlaşma ve dayanışma gibi temel prensiplerini kendine şiar edinmiş esnaf ve sanatkarlarımız, ihtiyaç sahiplerine her zaman destek olmuştur.

Bu itibarla merkezine inanç, ahlak ve insanı yerleştiren Ahilik kültürünün geçmişten geleceğe aktarılmasına vesile olan ve bugünkü organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen başta Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine, Ankara Büyükşehir Belediyesine, Ankara Kulübü Derneği ve diğer paydaşlarımıza şükranlarımı arz ediyorum. Tüm esnaf ve sanatkarlarımızın, tacirlerimizin Ahilik Haftasını bir kez daha kutluyor, hayırlı ve bereketli kazançlar temenni ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından program; Ankara’da Yılın Ahisi 83 yaşındaki kasket imalatçısı-sanatkar Ali Bozdağ, Yılın Kalfası mobilya iskeleti döşemecisi Hilmi Tunahan Durmaz ve Yılın Çırağı aşçılık mesleğinin temsilcisi Mehmet Batın Küçüktaşdemir için yapılan tanıtım ile plaket, ahilik sertifikaları ve çiçek takdim merasiminin ardından fotoğraf çekimleri ile devam etti.

Kutlama programı, alanda bulunan esnaf ve sanatkarlara ve vatandaşlara yönelik olarak; Ahi Evran-ı Veli tarafından, her ayın ilk Cuma namazından sonra fakirlere katkı amacıyla düzenli olarak ikram edilen bir sosyal yardımlaşma ve dayanışma; paylaşım ve toplumla kaynaşımın en çarpıcı örneklerinden olan geleneksel Ahi Pilavı ikramıyla son buldu. 

# 35. Ahilik Haftası Ankara’da Kutlandı., Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkanı Mehmet Yiğiner, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB), 35. Ahilik Haftası kutlamaları
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13 Eyl 2022 - 12:37 - Gündem

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