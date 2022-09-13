13 Eyl 2022 - 13:16- Gündem G: 13 Eyl 2022 - 13:17

İzmir Aliağa'da kurtuluşun 100. yılı! Aliağa kurtuluşu ne zaman?

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İzmir'de Aliağa’nın 13 Eylül 1922'de düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü düzenlenen kara ve deniz programları ile kutlandı.
İzmir Aliağa'da kurtuluşun 100. yılı! Aliağa kurtuluşu ne zaman? mask
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İZMİR (İGFA) - Aliağa Kaymakamlığı tarafından Cumhuriyet meydanında organize edilen program Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Garnizon Komutan Vekili Oktay Bingöl ve Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Aliağalı tarihçi yazar Cevat Yıldırım, Aliağa’nın kurtuluş günlerine dair notlar paylaştı.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı ise Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz yaptı.

‘Vatan Türküsü’ adlı şiirin okunması ve halk oyunları gösterisinin ardından Aliağa Amatör Balıkçılar ve Deniz Sporları Derneği bünyesindeki balıkçı teklerinin yaptığı su gösterileri programa renk kattı. Kurtuluş günü programı, Aliağa kabristanlığında bulunan şehitlik ziyareti ile son buldu.

Programa, Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Garnizon Komutanı Vekili Oktay Bingöl, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet İmir, kurum müdürleri, siyasi parti yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, oda başkanları, şehit aileleri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

# Aliağa kurtuluşu ne zaman?

13 Eyl 2022 - 13:16 - Gündem

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