14 Eyl 2022 - 16:12- Gündem

Sosyal Konutta Başvuruda İlk Gün Yoğunluğu! Yaklaşık 210 Bin Başvuru...

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet tarihin en büyük konut projesine yönelik medya tanıtım toplantısında, talep toplama ile ilgili ilk günkü yoğun ilgi karşısında başvuru sayısının öğle saati itibariyle 210 bine ulaştığını açıkladı.
Sosyal Konutta Başvuruda İlk Gün Yoğunluğu! Yaklaşık 210 Bin Başvuru... mask
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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "ilk Evim İlk İş Yerim" projesinin medya tanıtım toplantısında konuştu. Medya kuruluşlarının temsilcileri ve genel yayın yönetmenleriyle bir araya gelen Bakan Kurum, ilk temelin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Ekim ayında atılacağını söyledi.

Projede 2+1, 3+1 konutlar olacağını ve vatandaşlara en uygun fiyatlar ve ödeme seçenekleri sunulacağını kaydeden Bakan Kurum, sosyal konut projesinde başvuru sayısının 210 bini geçtiğini açıkladı. E-devlet, Halkbank ve Ziraat Bankası üzerinden yapılan Başvurulara ilişkin ilk sayıları paylaşan Bakan Kurum, 12.00 itibarıyla projeye 207 binden fazla başvuru yapıldığını söyledi.

Bakan Kurum, peşinatın finansmanı için bankalardan destek isteyeceklerini açıkladı.

İlk etapta 250 bin sosyal konut, 100 bin konut arsası, 10 bin işyerinin “İlk Evim İlk İş Yerim” projesi atı altında başvuruları kabul edecek. Konutların dağılımıyla ilgili de bilgi veren Bakan Kurum, “Yüzde 5’inin şehit ve gazi ailelerine 12 bin 500 konut, yüzde 5 engelli vatandaşlarımıza 12 bin 500 konut, yüzde 20 emekli vatandaşların 50 bin konut, yüzde 20’si 18-30 yaş arası gençler için 50 bin konut ve yüzde 50 diğer kesimin olacak” dedi. Hane gelirinin İstanbul’da 18 bin lira altı, diğer illerde 16 bin lira olan kişlierin başvuru yapabileceğini belirten Bakan Kurum, arsa ve işyerlerine yönelik başvuru detayları da paylaştı.

https://youtu.be/6OJz7yGcChc

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14 Eyl 2022 - 16:12 - Gündem

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