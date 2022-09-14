2023-2025 Yatırım Programı Genelgesi Yayımlandı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı genelgeye göre, enflasyonu düşürerek fiyat istikrarını korumak temel öncelikleri olacakları, kamu yatırımlarına ayrılan kaynakların verimli kullanımı temel ilke olacağı ve kamu yatırım harcamalarından azami düzeyde tasarruf edileceğinin altı çizildi.

Genelgede ayrıca iktisadi ve sosyal altyapı yatırımlarına öncelik verileceği, zorunlu haller dışında 2023 Yılı Yatırım Programı'na yeni proje alınmayacağı, ekonomide katma değer artışına doğrudan hizmet etmeyen projeler teklif edilmeyeceği vurgulandı.

ÖDENEKTE ASLAN PAYI SAĞLIĞA

Genelge ile kamu kurumlarını 2023-2025 dönemi ödenek teklif tavanları da belli oldu. 2023 yılı için ey yüksek ödenek tavanı 60,4 milyar lira ile Sağlık Bakanlığı'na ayrıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 46 milyar lira, Milli Eğitim Bakanlığı 39,9 milyar lira olacak.

Yatırımlarda dikkate alınacak 2023 yılı ortalama kur değeri 1 ABD doları 21,5 TL olacak.

TAŞIT ALIMI SADECE ZORUNLU HALLEDERDE

*Kaynağı ne olursa olsun taşıt alımı sadece zorunlu hallerde yapılacak.

*Kamu hizmet binalarına ödenek ayrılması, sadece inşaası önemli ölçüde tamamlanmış olanlar için yapılacak.

*Yeni hizmet binası projesi teklifleri, sadece zorunlu hallerde yapılacak. Yeni bina teklifleri, yapım süresi 3 yılı geçmeyecek şekilde yapılabilecek.

*Söz konusu genelgenin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.