14 Eyl 2022 - 22:25- Gündem

TOGG zorlu kış testinde! Karda, kışta, çamurda...

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, zorlu kış şartları altında yapılan testlerini sürdürmek için Turkish Cargo ile Arjantin'in Güney Kutbu'na en yakın kenti Ushuaia'ya taşındı.