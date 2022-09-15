Sincan Belediyesi Zabıta Ekiplerinden Kırtasiye Denetimi...

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı başladı. Aileler kırtasiye alışverişi telaşına girdi. Sincan Belediyesi Zabıta Ekipleri de bu süreçte ailelerin daha güvenli alışveriş yapmaları için harekete geçti. İlçede kırtasiye malzemeleri satan yerleri mercek altına alan ekipler öğrencilerin sağlıklı ürünlere ulaşması için ürünleri tek tek inceledi.
Yapılan denetimlerde satılan malzemelerin, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) güvenlik standartlarına uygunluğu, ürünlerde “CE” işareti bulunması, belirtilen yaş ortalamalarına uygun olup olmadığı, ürünün üretildiği yerin yazması, ağır metal testlerinden geçtiğini gösteren işaretlerin uygun olup olmadığına bakıldı.
Ekipler Ayrıca etiket kontrolü de yaptı. Reyonlarda bulunan etiket fiyatlarının kasalarda da aynı olup olmadıklarını inceleyen Sincan Belediyesi zabıtası kurallara uymayan işyerlerine gerekli işlemleri uyguladı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.