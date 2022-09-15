15 Eyl 2022 - 09:44- Gündem G: 15 Eyl 2022 - 09:45

17 üniversiteye yeni rektör ataması! İşte ataması duyurulan isimler...

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17 üniversiteye yeni rektör ataması yapıldı. İlgili atama kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
17 üniversiteye yeni rektör ataması! İşte ataması duyurulan isimler... mask
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ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 17 üniversiteye yeni rektör atandı.

Ataması duyurulan isimler şöyle:

- Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nurullah Okumuş,

- Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Tekin,

- Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatih Altun,

- Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adnan Özcan,

- Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yılmaz Çatal,

- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Alptekin Yasım,

- Kayseri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa,

- Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ersan Aslan,

- Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Osman Nuri Çelik,

- KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç,

- Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Recep Bentli,

- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Turhan Kaçar,

- Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık,

- Samsun Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mahmut Aydın,

- Şırnak Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Abdurrahim Alkış,

- Tarsus Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Orhan Aydın,

- Trabzon Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu atandı.

Söz konusu atama kararına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

15 Eyl 2022 - 09:44 - Gündem

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