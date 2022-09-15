17 üniversiteye yeni rektör ataması! İşte ataması duyurulan isimler...

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 17 üniversiteye yeni rektör atandı.
Ataması duyurulan isimler şöyle:
- Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nurullah Okumuş,
- Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Tekin,
- Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatih Altun,
- Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adnan Özcan,
- Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yılmaz Çatal,
- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Alptekin Yasım,
- Kayseri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa,
- Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ersan Aslan,
- Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Osman Nuri Çelik,
- KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç,
- Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Recep Bentli,
- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Turhan Kaçar,
- Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık,
- Samsun Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mahmut Aydın,
- Şırnak Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Abdurrahim Alkış,
- Tarsus Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Orhan Aydın,
- Trabzon Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu atandı.
Söz konusu atama kararına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.