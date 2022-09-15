Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan Ardından ABD'ye Gidecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanghay İşbirliği Teşkilatı 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ne Özel Konuk olarak katılmak üzere, 15-16 Eylül'de Semerkant'ı ziyaret edecek. Burada Erdoğan'ın 16 Eylül'de düzenlenecek olan zirve oturumunun ardından ikili görüşmeler yapması planlanıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nin ardından ABD'nin New York kentinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) 77'nci Genel Kurulu genel görüşmelerine katılacak.
20 Eylül'de başlayacak olan Genel Kurul'da Erdoğan'ın da bir konuşma yapması planlanıyor. BM Genel Sekreteri Antonia Guterres ile görüşmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla ikili temaslarda bulunacağı öngörülüyor. Erdoğan burada Türk ve Amerikan iş insanlarıyla da görüşecek.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.