15 Eyl 2022 - 16:06- Gündem

ÖSYM: YKS Milli Sporcu Tercihleri Başladı!

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ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı milli sporcu yerleştirme işlemleri için adaylardan tercihleri almaya başlandığını duyurdu.
ÖSYM: YKS Milli Sporcu Tercihleri Başladı! mask
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ANKARA (İGFA) - ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2022-YKS kapsamında, spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemi başvuruları başladı.

Adaylar, yerleşmek istedikleri yükseköğretim programları için tercihlerini bugünden itibaren 21 Eylül'e kadar yapabilecek.
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15 Eyl 2022 - 16:06 - Gündem

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