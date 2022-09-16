16 Eyl 2022 - 09:34- Gündem G: 16 Eyl 2022 - 09:35

11 İlde Bazı Alanlar Orman Dışına Çıkarıldı! İşte O İller...

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11 ilde orman sınırları dışına çıkarılan alanlar Resmi Gazete'de yayımlandı.
11 İlde Bazı Alanlar Orman Dışına Çıkarıldı! İşte O İller... mask
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de bugün yayımlanan karara göre Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin ve Karabük'te bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı.

Kararda, orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından az olmamak üzere devletin veya Hazine'nin kontrolündeki taşınmazlardan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğü'ne ormanlaştırılmak üzere tahsis yapılacağı da belirtildi.

Söz konusu kararın detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.
# 11 İlde Bazı Alanlar Orman Dışına Çıkarıldı! İşte O İller..., Cumhurbaşkanı Erdoğan, Resmi Gazete'
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16 Eyl 2022 - 09:34 - Gündem

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