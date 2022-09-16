11 İlde Bazı Alanlar Orman Dışına Çıkarıldı! İşte O İller...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de bugün yayımlanan karara göre Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin ve Karabük'te bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı.
Kararda, orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından az olmamak üzere devletin veya Hazine'nin kontrolündeki taşınmazlardan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğü'ne ormanlaştırılmak üzere tahsis yapılacağı da belirtildi.
Söz konusu kararın detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.