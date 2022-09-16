Cumhurbaşkanı Erdoğan Semerkant'ta İkili Temasları Sürdürüyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özbekistan'a ilişkin temasları İletişim Başkanlığı aktardı. Bu kapsamda Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Özbekistan Devlet Başkanı Yazlık Sarayı'nda basına kapalı bir görüşme yaptı. Görüşme yarım saat sürdü.

Erdoğan'ın bugün görüştüğü bir diğer isim de Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh oldu. Erdoğan'ın konakladığı Savitsky Otel'deki görüşme basına kapalı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İş Birliği Teşkilatı zirvesine katılacak.