Cumhurbaşkanı Erdoğan Semerkant'ta İkili Temasları Sürdürüyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özbekistan'a ilişkin temasları İletişim Başkanlığı aktardı. Bu kapsamda Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Özbekistan Devlet Başkanı Yazlık Sarayı'nda basına kapalı bir görüşme yaptı. Görüşme yarım saat sürdü.
Erdoğan'ın bugün görüştüğü bir diğer isim de Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh oldu. Erdoğan'ın konakladığı Savitsky Otel'deki görüşme basına kapalı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İş Birliği Teşkilatı zirvesine katılacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.