Tarımın Kalbi 25. Kez Ankara Gölbaşı’nda Attı...

25. Uluslararası Tarım Fuarı’na Ankara Vali Yardımcısı Cihangir Güler, Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Serdar Tekin, AK Parti İlçe Teşkilatı, Meclis Üyeleri, Ankara Tarım İl Müdürü Bülent Korkmaz, TKDK Başkanı Muhammed Adak, çiftçiler, ilçe protokolü, muhtarlar, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Şimşek’ten Çiftçilere Büyük Destek, “Hibe sayısını 475 çiftçiden 1075 çiftçiye çıkartacağız”

Fuarın amacının çiftçilere her konuda destek olmak olduğunu söyleyen Başkan Şimşek, “Geçen sene 475 çiftçimize tohum desteği verdik, bu tohumlar Gölbaşı ilçemizde yetişen tohumlardı. Ücretsiz şekilde hibe ettiğimiz tohumları çiftçilerimiz toprakla buluşturdu, bu sene biçimini yaptık ve çok fazla verim aldık.” dedi. Önümüzdeki Ekim ayında yine çiftçilere tohum hibe edileceğini açıklayan Şimşek, destekledikleri çiftçi sayısını da 1075’e çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu konuşmasında, fuarın tarıma büyük katkı sağlayacağını söyleyerek Gölbaşı Belediyesi’ne ve Başkan Ramazan Şimşek’e fuara ev sahipliği yaptıkları için teşekkür etti.

Ankara Tarım İl Müdürü Bülent Korkmaz konuşmasında, ülkenin başkenti Ankara’nın tarımın da başkenti olduğunu ifade ederek bakanlık olarak çiftçileri yapılan hibeler ve fuarlarla desteklediklerini açıkladı. Gölbaşı ilçesinde Tarım Lisesi olduğunu söyleyen Korkmaz, bu konudaki destekleri için Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’e teşekkür etti.

220 firma, 500’den fazla markanın katıldığı fuarda hedef 100 bin kişiyi Gölbaşı’nda ağırlamak

Balkanlardan Türk Cumhuriyetlerine uzanan coğrafyanın, en büyük buluşma noktası AGROTEC 2022 25. Uluslararası Tarım Fuarı, yerli ve yabancı pek çok katılımcıyı bir araya getiriyor. Hedeflerinin 100 bin kişiyi Gölbaşı’nda ağırlamak olduğunu belirten Başkan Şimşek, bu sayede Ankara’nın ve Gölbaşı’nın ekonomisine katkı yapılacağını vurguladı. Gelen turistlerin Gölbaşı’nın güzelliklerini görmelerini amaçladıklarını anlatan Şimşek, “Ankara’yı turizm cenneti yapma yolundaki çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.” dedi.

Başkan Ramazan Şimşek’ten arıcılık eğitimcilerine birer arı kovanı jesti

Fuarda, “Arı Yetiştiriciliği” kursunda 180 kişiye kurs veren eğitimcilere Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek tarafından sertifika ve plaket verilirken Şimşek, eğitimcilere birer kovan olmak üzere toplamda dört arı kovanı hediye etti.

“El Ele Omuz Omuza Gölbaşı’nı hak ettiği yere getireceğiz”

15-18 Eylül tarihleri arasında Gölbaşı Belediyesi’nin ev sahipliğinde Konya Yolu 10. Km Oğulbey’de bulunan Gölbaşı Belediyesi Fuar Alanı’nda organizasyonun devam edeceğini söyleyen Başkan Şimşek, “El ele omuz omuza, başkanlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, siyasi büyüklerimiz ile muhtarlarımızla birlikte Gölbaşı’nı hak ettiği yere getireceğiz.” açıklamasında bulundu.

Gölbaşı Fuar Alanı’nda gerçekleşen, bünyesinde tarım, hayvancılık, su ve yem endüstrisi ile tohum ve fidancılığı da bulunduran AGROTEC 2022’de; Tarım Makineleri, Traktör ve Ekipmanları, İş Makineleri, Ürün Depolama Makineleri, Sulama Ekipmanları, Tarım İlaçları, Gübre, Organik Tarım, Sera, Sebze ve Meyve Fidancılığı, Hayvancılık, Drenaj Teknolojileri, Peyzaj ve Tarıma dair tüm ürünler yerlerini alıyor.