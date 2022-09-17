17 Eyl 2022 - 00:46- Gündem G: 17 Eyl 2022 - 00:47

Erzurum'da 4,9'luk Deprem!

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AFAD'dan alınan bilgiye göre merkez üssü Erzurum'un Çat ilçesi olduğu belirlenen, yerin 15 kilometre derinliğinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

17 Eyl 2022 - 00:46 - Gündem

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