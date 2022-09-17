Erzurum'un Çat ilçesi saat 23.30'da 4,9 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntının 15 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.
17 Eyl 2022 - 00:46- Gündem Güncelleme: 17 Eyl 2022 - 00:47
Erzurum'da 4,9'luk Deprem!
AFAD'dan alınan bilgiye göre merkez üssü Erzurum'un Çat ilçesi olduğu belirlenen, yerin 15 kilometre derinliğinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.