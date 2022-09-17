Başkent Beltek’te Yeni Dönem Kurs Kayıtları Başlıyor! 65 Farklı Branş...

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 7’den 70’e herkese açık olan ücretsiz mesleki eğitim kurslarına kaldığı yerden devam ediyor. Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Gazi Üniversitesi Rektörlüğü iş birliği ile sürdürülen Mesleki ve Teknik Eğitim Kursları’nın (BELTEK) yeni eğitim-öğretim dönemi için ön kayıtlar 19 Eylül Pazartesi günü başlıyor.

8 ana başlıkta, 65 kursun düzenleneceği eğitimlere katılmak isteyenler 19-27 Eylül tarihleri arasında https://beltek.gazi.edu.tr/ adresi üzerinden ön kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. Online olarak ön kayıt işlemi gerçekleştiren Ankaralıların, kesin kayıt için Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi B Blok’ta bulunan BELTEK Kayıt Bürosu’na şahsen müracaat etmeleri gerekiyor.

65 FARKLI BRANŞTA EĞİTİM VERİLECEK

Gazi Üniversitesi yerleşkesinde bulunan BELTEK’lerde, 8 ana başlıkta 65 farklı branşta her yaş ve meslek grubundan vatandaşlara mesleki ve teknik eğitim verilecek.

Başkentlilerin meslek sahibi olmak için yoğun ilgi gösterdiği kurslar; 2 aylık 72 saat ya da 3 aylık 108 saat olmak üzere iki farklı zaman diliminde hafta içi her gün 18.00-21.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. 1 yıl boyunca devam eden kurslarda kursiyerlere 5 farklı kursa katılma imkânı da sağlanıyor.

BİLİŞİMDEN TEKNOLOJİYE, KİŞİSEL GELİŞİMDEN SAĞLIĞA

BELTEK’lerde dersler akademisyenler tarafından üniversite yerleşkesinde hem teorik hem de pratik olarak veriliyor. Kurslarda; bilişim, elektrik-elektronik, inşaat, metal ve makine teknolojileri başta olmak üzere kişisel gelişim kursları, sağlık kursları, ağaç işleri mobilya ana başlığıyla toplam 65 farklı branşta eğitimler düzenlenecek. Üniversite ve yerel yönetim iş birliğinin en güzel örneklerinden biri olan ve her yıl binlerce kişinin meslek sahibi olmasını sağlayan BELTEK’lerde, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ihtiyaç duyduğu, ara eleman yetiştiriliyor.