17 Eyl 2022 - 11:56- Gündem G: 17 Eyl 2022 - 11:57

Başkent Beltek’te Yeni Dönem Kurs Kayıtları Başlıyor! 65 Farklı Branş...

ABONE OL Google News Sayfamız

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Gazi Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen Teknik Eğitim Kurslarında  (BELTEK) yeni dönem ön kayıtları 19 Eylül tarihinde başlıyor. Akademisyenler tarafından 8 ana başlıkta, 65 kursun ücretsiz olarak verileceği programa başvuru yapmak isteyenler https://beltek.gazi.edu.tr/ adresi üzerinden 27 Eylül tarihine kadar ön kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Başkent Beltek’te Yeni Dönem Kurs Kayıtları Başlıyor! 65 Farklı Branş... mask
+11
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 7’den 70’e herkese açık olan ücretsiz mesleki eğitim kurslarına kaldığı yerden devam ediyor. Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Gazi Üniversitesi Rektörlüğü iş birliği ile sürdürülen Mesleki ve Teknik Eğitim Kursları’nın (BELTEK) yeni eğitim-öğretim dönemi için ön kayıtlar 19 Eylül Pazartesi günü başlıyor.

8 ana başlıkta, 65 kursun düzenleneceği eğitimlere katılmak isteyenler 19-27 Eylül tarihleri arasında https://beltek.gazi.edu.tr/ adresi üzerinden ön kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. Online olarak ön kayıt işlemi gerçekleştiren Ankaralıların, kesin kayıt için Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi B Blok’ta bulunan BELTEK Kayıt Bürosu’na şahsen müracaat etmeleri gerekiyor. 

65 FARKLI BRANŞTA EĞİTİM VERİLECEK

Gazi Üniversitesi yerleşkesinde bulunan BELTEK’lerde, 8 ana başlıkta 65 farklı branşta her yaş ve meslek grubundan vatandaşlara mesleki ve teknik eğitim verilecek.

Başkentlilerin meslek sahibi olmak için yoğun ilgi gösterdiği kurslar; 2 aylık 72 saat ya da 3 aylık 108 saat olmak üzere iki farklı zaman diliminde  hafta içi her gün 18.00-21.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. 1 yıl boyunca devam eden kurslarda kursiyerlere 5 farklı kursa katılma imkânı da sağlanıyor.  

BİLİŞİMDEN TEKNOLOJİYE, KİŞİSEL GELİŞİMDEN SAĞLIĞA

BELTEK’lerde dersler akademisyenler tarafından üniversite yerleşkesinde hem teorik hem de pratik olarak veriliyor. Kurslarda; bilişim, elektrik-elektronik, inşaat, metal ve makine teknolojileri başta olmak üzere kişisel gelişim kursları, sağlık kursları, ağaç işleri mobilya ana başlığıyla toplam 65 farklı branşta eğitimler düzenlenecek. Üniversite ve yerel yönetim iş birliğinin en güzel örneklerinden biri olan ve her yıl binlerce kişinin meslek sahibi olmasını sağlayan BELTEK’lerde, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ihtiyaç duyduğu, ara eleman yetiştiriliyor. 

# Başkent Beltek’te Yeni Dönem Kurs Kayıtları Başlıyor! 65 Farklı Branş..., Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi Teknik Eğitim Kurslarında  (BELTEK)
# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her Alanda İş Birliğine Hazırız" mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her Alanda İş Birliğine Hazırız"
Ankara 'da Başkent Kültür Yolu Festivali Başlıyor! Ünlü İsimler, Çok Özel Sergiler Ankaralılarla Buluşacak... mask
Ankara 'da Başkent Kültür Yolu Festivali Başlıyor! Ünlü İsimler, Çok Özel Sergiler Ankaralılarla Buluşacak...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Semerkant'ta İkili Temasları Sürdürüyor! mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan Semerkant'ta İkili Temasları Sürdürüyor!
11 İlde Bazı Alanlar Orman Dışına Çıkarıldı! İşte O İller... mask
11 İlde Bazı Alanlar Orman Dışına Çıkarıldı! İşte O İller...
Tüik Yabancılara Konut Satış İstatistiklerini Açıkladı! Bin 238 Konut İle İlk Sırada Ruslar Var... mask
Tüik Yabancılara Konut Satış İstatistiklerini Açıkladı! Bin 238 Konut İle İlk Sırada Ruslar Var...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan Ardından ABD'ye Gidecek! mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan Ardından ABD'ye Gidecek!
Ankara'da Zamlı TAKSİ Ücretlerini Duyanlar Şok Oldu! Taksi Ücreti 2022 Ne Kadar Oldu? Ankara'da Taksi Ücretlerine Zam Mı Geldi? mask
Ankara'da Zamlı TAKSİ Ücretlerini Duyanlar Şok Oldu! Taksi Ücreti 2022 Ne Kadar Oldu? Ankara'da Taksi Ücretlerine Zam Mı Geldi?
Cengiz Ünder Sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu için Özel Jet Kiraladı! Survivor Hamlesi Şok Etti! 1 Saat Görmek İçin Tam Tamına 630 Bin TL... mask
Cengiz Ünder Sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu için Özel Jet Kiraladı! Survivor Hamlesi Şok Etti! 1 Saat Görmek İçin Tam Tamına 630 Bin TL...
Arka Sokaklar'da Mesut Komiser Geri Dönüyor! Dizinin Yayın Saati Merak Konusu Olmuştu; Son Dakika Bilgisi Geldi! Meğer Şevket Çoruh… mask
Arka Sokaklar'da Mesut Komiser Geri Dönüyor! Dizinin Yayın Saati Merak Konusu Olmuştu; Son Dakika Bilgisi Geldi! Meğer Şevket Çoruh…
1 Kadın 1 Erkek Komedi Dizisi Yeniden Başlıyor! Demet Evgar (Zeynep) ile Emre Karayel'in (Ozan) Bir Araya Gelip Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Sonunda!” Dengeler Alt Üst… mask
1 Kadın 1 Erkek Komedi Dizisi Yeniden Başlıyor! Demet Evgar (Zeynep) ile Emre Karayel'in (Ozan) Bir Araya Gelip Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Sonunda!” Dengeler Alt Üst…

17 Eyl 2022 - 11:56 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
11 İlde Bazı Alanlar Orman Dışına Çıkarıldı! İşte O İller... mask
11 İlde Bazı Alanlar Orman Dışına Çıkarıldı! İşte O İller...
Duyulmamış Şok Olay! Polis Şefi Belediye Başkanına dava açtı! mask
Duyulmamış Şok Olay! Polis Şefi Belediye Başkanına dava açtı!
ÖSYM: YKS Milli Sporcu Tercihleri Başladı! mask
ÖSYM: YKS Milli Sporcu Tercihleri Başladı!
Bakan Akar Azerbaycanlı Mevkidaşıyla Görüştü! mask
Bakan Akar Azerbaycanlı Mevkidaşıyla Görüştü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan Ardından ABD'ye Gidecek! mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan Ardından ABD'ye Gidecek!
17 üniversiteye yeni rektör ataması! İşte ataması duyurulan isimler... mask
17 üniversiteye yeni rektör ataması! İşte ataması duyurulan isimler...
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL