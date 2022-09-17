Kanuni Sultan Süleyman Macaristan'da Anıldı!

Osmanlı İmparatorluğu’nun en uzun süre tahtta kalan padişahı Kanuni Sultan Süleyman Han ve Macar komutan Zrinyi Miklos için Macaristan'ın Zigetvar kentindeki Türk-Macar Dostluk Parkı'nda anma töreni düzenlendi. Törene Macaristan Büyükelçisi Cavidan Gülşen Karanis Ekşioğlu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Zülfü Turan, Başkan Danışmanı Mehmet Karaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve AK Parti Grup Başkan Vekili Erhan Nadir, İYİ Parti Grup BaşkanVekili Aslan Güner ve AK Parti Meclis Üyesi Ersin Akyol katıldı.

NADİR: GÜÇLÜ BAĞLARA SAHİBİZ

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve AK Parti Grup Başkan Vekili Erhan Nadir törende yaptığı konuşmada, Türkiye ve Macaristan’ın tarihten gelen güçlü bağlarına vurgu yaptı. Dost ve kardeş ülke Macaristan’da olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Vekili Nadir, “Türkiye ve Macaristan’ın tarihsel olarak güçlü bağları var. Kanuni Sultan Süleyman döneminde sıklıkla karşı karşıya gelen Türkler ve Macarlar, Kanuni’nin vefatından sonra Habsburg dönemi ve daha sonraki dönemlerde de iyi ilişkilerini sürdürmüşlerdir. Bugün gelinen noktada Türkiye ve Macaristan, NATO üyesi ülkeler olarak dostluk ve müttefiklik temelinde yakın ilişkilerini sürdürmektedirler” dedi.

NADİR: SAYGIYLA ANIYORUM

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Zigetvar Belediyesinin kardeş şehirler olduğunu hatırlatan Başkan Vekili Nadir, “Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak kardeş şehrimiz Zigetvar Belediyesi ile iş birliğimizi saygı, sevgi, güven ve eşit ortaklık temelinde ilerletmeye hazırız. Zigetvar Belediyesi ile kardeş şehir olmamızın nedeni sadece tarihten gelen güçlü bağlarımız değil, şehirlerimiz için el ele daha müreffeh bir gelecek inşa etmeye yönelik ortaya koyduğumuz arzu ve irademizdir.

Bu çerçevede Zigetvar’la kültür, eğitim, bilim, gençlik, spor ve turizm gibi pek çok alanda sağlam ve uzun soluklu iş birlikleri kuracağımıza yürekten inanıyorum. Bu duygularla Zigetvar kentinde 1566 yılında hayatını kaybeden Kanuni Sultan Süleyman ve Macar komutan Miklos Zrinyi'yi saygıyla anıyorum” ifadelerini kullandı.

BÜYÜKELÇİYE FORMA HEDİYE EDİLDİ

Törenin ardından Başkan Vekili Nadir, Macaristan Büyükelçisi Cavidan Gülşen Karanis Ekşioğlu’na ziyaretin anısına Trabzonspor forması hediye etti. Büyükelçi Ekşioğlu ise Spor Toto Süper Lig 2021 - 22 sezonu şampiyonu Trabzonspor’a başarı dileklerini iletti.