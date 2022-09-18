Seymenler, Karakeçili Şenliği’ne Ayrı Bir Renk Kattı...

Karakeçili Belediye Başkanı Veysel Aydemir, Türkiye’nin dört bir tarafından Yörük Türkmenlerin katılımıyla, okçuluktan at binme, halk oyunları ve konserlere kadar birbirinden farklı birçok etkinliğin yapıldığı, kıl çadırlarının kurulduğu, yöresel yemeklerin yenildiği Karakeçili Uluslararası Kültür Şenliği’nde Ankara Kulübü Derneği Seymenlerini de aralarından görmekten dolayı büyük bir memnuniyet içerisinde olduklarını belirterek, “Karakeçili, Oğuzların 24 kolundan biri olan Bozok Kolundan Oğuzhan’ın büyük oğlu Günhan’ın mensup olduğu Kayı Boyu’nun en büyük aşiretidir.

Ertuğrul Gazi, Kayı boyu ile birlikte Söğüt ve Domaniç yöresine göç ederek orada yerleşmişlerdir. Ancak Söğüt ve Domaniç’e gitmeyen Horasan Türkmen grubuna mensup Kayı boyu Karakeçili cemaati bugünkü Karakeçili’yi kurmuşlardır. Ankara’nın Bala ilçesine bağlıyken 1957 yılında belediye teşkilatına kavuşan Karakeçili, 1990'da ilçe oldu ve Kırıkkale'ye bağlandı. Bu yıl 28’ncisini düzenlediğimiz geleneksel şenliğimiz ile geçmişten günümüze kadar gelen örf ve adetlerimizi hatırlatmak, tarihi ve kültürel özellikleri ile gelenek ve göreneklerimizi en iyi şekilde yaşatmak,

Türk milletinin birlik ve beraberliğini pekiştirmek istiyoruz. Bu doğrultuda bugün burada bizlerle birlikte olan; 27 Aralık 1919’da Atatürk’ü Dikmen sırtlarında karşılayan; kökeni Oğuz Türklerine dayanan Seymenlerimizin günümüz temsilcileri Ankara geleneklerini ve kültürünü koruyan Ankara Kulübü Derneğimizin Seymenlerine çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Ankara Kulübü Derneği YKÜ Gökalp Gözübenli de, Oğuzların 24 kolundan biri olan Kayı Boyu'nun en büyük aşiretlerinden Karakeçili’de düzenlenen ve kendileri için de çok anlamlı olan uluslararası kültür şenliğinde yer almaktan ve Ankara yörelerinden oluşan bir gösteri sergilemekten dolayı büyük bir gurur duyduklarını belirterek, “Bizleri burada en iyi şekilde ağırlayan Karakeçili Belediye Başkanı Sayın Veysel Aydemir’e ve Kırıkkaleli İşadamları ve Yöneticiler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yılmaz Taşpınar’a çok teşekkür ediyoruz.” dedi.