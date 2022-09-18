18 Eyl 2022 - 22:49- Belediyeler

Ankara Haber; Aşıklık Geleneği Sincan’da Yaşatıldı...

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Sincan Belediyesi Aşıklık kültürünü tanıtmak ve yaşatmak için Dünya Aşıklar Derneği ile unutulmaz bir şölen düzenledi. Türk Dünyası Geleneksel Aşıklar Şöleninin birincisi gerçekleşen programda Aşıklar atışmalarıyla dinleyenleri mest etti.
Ankara Haber; Aşıklık Geleneği Sincan’da Yaşatıldı... mask
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Sazı elinde sözü dilinde aşıklar Sincan’da buluştu. Sincan Belediyesinin Dünya Aşıklar Derneği ile ortaklaşa düzenlediği Türk Dünyası Geleneksel Aşıklar Şöleninin ilki Sincan’da gerçekleşti.

Rüstem Altunbaş Konferans Salonu’nda düzenlenen şölene Sincanlıların ilgisi yoğundu. Canan Örenoğlu ve Şair Şerif Çöpürgensli’nin sunuculuğunu yaptığı programda Prof Dr. Bayram Durbilmez, Şair Şerif Çöpürgensli, Şair İsmihan Kördemirci, Aşık Behram Aktemur, Aşık Veysel Yıldızer, Aşık Erzade Kapan, Aşık Zafer Karabay, Aşık Eyyübi, Aşık Osman Feryadi, Aşık Yakup Temeli, Aşık Paşa Susanoğlu, Aşık Selahattin Dündar, Ozan Ayhan Yıldırım, Ozan Yusuf Yaylacı ile Küçük Ozan Berk Erenoğlu sahne aldı.

Birbirinden güzel eserleri seslendiren âşıklar, dinleyenleri hem hüzünlendirdi hem de keyiflendirdi.

Aşıklar Şölenine Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun da katıldı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Aşıklar geçmişten günümüze bir kültür köprüsü. Sazına hayatın gayesini, emeğini işleyen Aşıklarımızın sesine kulak verdik. Türk Dünyası Geleneksel 1. Aşıklar Şölenini gerçekleştirdik. Bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin, yolunuz bahtınız açık olsun.”dedi.

Kıymetli Aşıklar, şölene ev sahipliği yapan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

 

 

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18 Eyl 2022 - 22:49 - Belediyeler

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