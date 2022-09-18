18 Eyl 2022 - 22:49- Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Central Park’ta Yürüyüş Yaptı!

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak için ABD'de bulunan Erdoğan, New York'taki Central Park'ta bir süre yürüyüş yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Central Park’ta Yürüyüş Yaptı! mask
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İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yürüyüşünde Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu eşlik etti.

Yürüyüşü sırasında parkta bulunanların ilgisiyle karşılaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, parktakilerle sohbet edip, fotoğraf çektirdi. Bankta oturduğu sırada yanına gelen bir kişi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ukrayna krizindeki rolünden dolayı teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca yanına yaklaşan çifte, sigara içmemesi tavsiyesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ABD'de faaliyet gösteren Türk sivil toplum kuruluşu temsilcilerini kabul edecek, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenecek akşam yemeğine katılacağı öğrenildi.
# Cumhurbaşkanı Erdoğan Central Park’ta Yürüyüş Yaptı!, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu, Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan
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18 Eyl 2022 - 22:49 - Gündem

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