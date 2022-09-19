Ankara Haber; Etimesgut Süvari Mahallesi Asfaltlanıyor Sırada Piyade Var...

Çalışmalar kapsamında mahallenin eskiyen, bozulan ve şehrin görünümünü olumsuz etkileyen sokakların asfaltları trimerle kazınıyor. Finisherle sıcak asfalt serimi gerçekleştirildikten sonra asfalta silindirle son şekli veriliyor. Asfalt ve çizgi işleminin ardından da mazgal ve rögar kapakları yenileme çalışmalarıyla sokak daha modern hale getiriliyor.
KENDİ BÜTÇEMİZ KENDİ İŞÇİMİZ
Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, ilçe merkezinde devam eden asfalt çalışmalarıyla yoların daha modern görünüme kavuştuğunu vurgulayarak, "Sokaklar ve görev alanımızdaki caddelerimizde kendi bütçe imkanlarımızla aldığımız asfaltın serimini yine işçilerimizin emek ve alın teriyle gerçekleştiriyoruz. 3 mahallemizi tamamen asfaltladık. Süvari Mahallemizde çalışmalarımız sürüyor. daha sonra Piyade Mahallemizin asfalt serimine başlıyoruz. Asfaltımız ilçemize hayırlı olsun" dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.