19 Eyl 2022 - 21:17- Belediyeler

Ankara Haber; Etimesgut Süvari Mahallesi Asfaltlanıyor Sırada Piyade Var...

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Etimesgut Belediyesi tarafından merkez mahallelerde başlatılan asfaltlama çalışmaları Süvari Mahallesi'nde devam ediyor. 30 Ağustos, Alsancak, Kazım Karabekir Mahallesi'nde çalışmalarını tamamlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri planlama doğrultusunda çalışmaları Süvari Mahallesi'ne yoğunlaştırdı. Süvari sonrası Piyade Mahallesi'nin asfaltlanacağı bildirildi.
Ankara Haber; Etimesgut Süvari Mahallesi Asfaltlanıyor Sırada Piyade Var... mask
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Çalışmalar kapsamında mahallenin eskiyen, bozulan ve şehrin görünümünü olumsuz etkileyen sokakların asfaltları trimerle kazınıyor. Finisherle sıcak asfalt serimi gerçekleştirildikten sonra asfalta silindirle son şekli veriliyor. Asfalt ve çizgi işleminin ardından da mazgal ve rögar kapakları yenileme çalışmalarıyla sokak daha modern hale getiriliyor.

KENDİ BÜTÇEMİZ KENDİ İŞÇİMİZ

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, ilçe merkezinde devam eden asfalt çalışmalarıyla yoların daha modern görünüme kavuştuğunu vurgulayarak, "Sokaklar ve görev alanımızdaki caddelerimizde kendi bütçe imkanlarımızla aldığımız asfaltın serimini yine işçilerimizin emek ve alın teriyle gerçekleştiriyoruz. 3 mahallemizi tamamen asfaltladık. Süvari Mahallemizde çalışmalarımız sürüyor. daha sonra Piyade Mahallemizin asfalt serimine başlıyoruz. Asfaltımız ilçemize hayırlı olsun" dedi.
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19 Eyl 2022 - 21:17 - Belediyeler

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