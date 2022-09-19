Ankara Haber; Sincan'da Gıda Atıkları Mamaya Dönüşüyor...

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri hazırlanan mamaları hem bakımevinde hem de belirlenen besleme noktalarında can dostlarımızla buluşturuyor. Sincan Belediyesi sokaktaki can dostlarımız için dağıtılan yaş mamayı kendi üretiyor. Eko-çiftlikte başlanan mama üretimi; 4 Temmuz itibariyle Polatlar Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde oluşturulan tesiste artarak devam ediyor.
Tesiste Kemik parçalama makinesi, kıyma çekme makinesi, pişirme kazanı, mama sıkıştırma makinesi ve pelet makinesi bulunuyor. İlçe sınırlarında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından, kurumsal işletmelerden çıkan gıda atıkları toplanarak bu tesiste belirli işlemlerden geçiriliyor ve mama haline getiriliyor.
Daha sonra özenle vakumlanarak paketlenen mamalar besleme ekipleri tarafından hem rehabilite edilen sokak hayvanlarına hem de sokakta yaşayan can dostlarımıza ulaştırılıyor. Polatlar Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde Temmuz ayından bu yana 4.620 kg mama üretimi yapıldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.