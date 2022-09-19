Ankara Haber; Sivrihisar Hava Gösterilerinin En Özel Konukları Keçiören’den...

Yerli ve yabancı pilotlar tarafından birbirinden renkli uçuşların gerçekleştirildiği hava gösterilerinde, uçağın kanadında yürüyen akrobat Danielle Del Buono’nun gösterisi engelli bireylere adrenalin dolu anlar yaşattı. Engelliler ayrıca SOLOTÜRK, HÜRKUŞ, Türk Silahlı Kuvvetleri ‘Deli Anlılar’ paraşüt ekibi gibi profesyonel uçuş takımlarının gösterilerini izleme fırsatı buldu.
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da Sivrihisar Hava Gösterileri’nde keyifli bir gün geçiren engelli bireyler için yeni gezi, sosyal ve kültürel etkinlik düzenlemeye devam edeceklerini kaydetti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.