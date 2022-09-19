Ankara Haber; Sivrihisar Hava Gösterilerinin En Özel Konukları Keçiören’den...

Yerli ve yabancı pilotlar tarafından birbirinden renkli uçuşların gerçekleştirildiği hava gösterilerinde, uçağın kanadında yürüyen akrobat Danielle Del Buono’nun gösterisi engelli bireylere adrenalin dolu anlar yaşattı. Engelliler ayrıca SOLOTÜRK, HÜRKUŞ, Türk Silahlı Kuvvetleri ‘Deli Anlılar’ paraşüt ekibi gibi profesyonel uçuş takımlarının gösterilerini izleme fırsatı buldu.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da Sivrihisar Hava Gösterileri’nde keyifli bir gün geçiren engelli bireyler için yeni gezi, sosyal ve kültürel etkinlik düzenlemeye devam edeceklerini kaydetti. ​