Türkonfed Yönetim Kurulu Anıtkabir’i Ziyaret Etti...

Ekonomik ve sosyal kalkınmayı başarmış, demokrasiyi bir yaşam biçimi haline getirmiş, toplumsal refahı artırmış, eşitlikçi, adil, paylaşımcı bir Türkiye Hayalimizi, akıl ve bilimi her zaman bir rehber kabul ederek gelecek kuşaklarımıza aktarmaya devam edeceğiz” yazdı.

19 Eylül 2022 / Ankara - Çatısı altında 30 federasyon ve 286 dernek üzerinden 50 bini aşkın şirket yer alan TÜRKONFED’in Yönetim Kurulu, Anıtkabir’i ziyaret etti. TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez’in liderliğindeki heyet, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı’nı okudu. Sönmez, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Ulu Önder Atatürk, Cumhuriyetimizin 100. yılına girerken, TÜRKONFED Yönetim Kurulu olarak huzurunuzda olmaktan büyük onur duyuyoruz. 100 yıl önceki kararlılık, azim ve iradeyle; Cumhuriyet ilkelerinin aydınlattığı yolda ülkemiz için değer yaratmanın ve bu değeri tüm Anadolu sathına yaymanın sorumluluğu ile üretmeye devam ediyoruz. İş dünyası temsilcileri olarak, Zatıalinizin muasır medeniyetler hedefi ve müreffeh bir Türkiye vizyonu ile demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti temelinde inşa ettiği Cumhuriyetimizi, ikinci yüzyılına da emin adımlar ile taşıyacağımızın sözünü veriyoruz.

Ekonomik ve sosyal kalkınmayı başarmış, demokrasiyi bir yaşam biçimi haline getirmiş, toplumsal refahı artırmış, eşitlikçi, adil, paylaşımcı bir Türkiye Hayalimizi, akıl ve bilimi her zaman bir rehber kabul ederek gelecek kuşaklarımıza aktarmaya devam edeceğiz. Ülkemizin içinden geçtiği zor dönemlerde bizi biz yapan, birleştirici ve ortak bir değer olan Zatıaliniz ve Cumhuriyetimizin kurucu kuşaklarını saygı, sevgi, özlem ve minnetle anıyoruz. Aziz hatıranız önünde saygı ile eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun!”