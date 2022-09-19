19 Eyl 2022 - 21:20- Gündem

Türkonfed Yönetim Kurulu Anıtkabir’i Ziyaret Etti...

ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye'nin gönüllülük esasıyla bir araya gelmiş en büyük bağımsız iş dünyası örgütü TÜRKONFED, Ata’nın huzuruna çıktı. TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, Anıtkabir Özel Defteri’ne, “Cumhuriyet ilkelerinin aydınlattığı yolda ülkemiz için değer yaratmanın ve bu değeri tüm Anadolu sathına yaymanın sorumluluğu ile üretmeye devam ediyoruz.

Türkonfed Yönetim Kurulu Anıtkabir’i Ziyaret Etti... mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Ekonomik ve sosyal kalkınmayı başarmış, demokrasiyi bir yaşam biçimi haline getirmiş, toplumsal refahı artırmış, eşitlikçi, adil, paylaşımcı bir Türkiye Hayalimizi, akıl ve bilimi her zaman bir rehber kabul ederek gelecek kuşaklarımıza aktarmaya devam edeceğiz” yazdı.

19 Eylül 2022 / Ankara - Çatısı altında 30 federasyon ve 286 dernek üzerinden 50 bini aşkın şirket yer alan TÜRKONFED’in Yönetim Kurulu, Anıtkabir’i ziyaret etti. TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez’in liderliğindeki heyet, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı’nı okudu. Sönmez, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Ulu Önder Atatürk, Cumhuriyetimizin 100. yılına girerken, TÜRKONFED Yönetim Kurulu olarak huzurunuzda olmaktan büyük onur duyuyoruz. 100 yıl önceki kararlılık, azim ve iradeyle; Cumhuriyet ilkelerinin aydınlattığı yolda ülkemiz için değer yaratmanın ve bu değeri tüm Anadolu sathına yaymanın sorumluluğu ile üretmeye devam ediyoruz. İş dünyası temsilcileri olarak, Zatıalinizin muasır medeniyetler hedefi ve müreffeh bir Türkiye vizyonu ile demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti temelinde inşa ettiği Cumhuriyetimizi, ikinci yüzyılına da emin adımlar ile taşıyacağımızın sözünü veriyoruz.

Ekonomik ve sosyal kalkınmayı başarmış, demokrasiyi bir yaşam biçimi haline getirmiş, toplumsal refahı artırmış, eşitlikçi, adil, paylaşımcı bir Türkiye Hayalimizi, akıl ve bilimi her zaman bir rehber kabul ederek gelecek kuşaklarımıza aktarmaya devam edeceğiz. Ülkemizin içinden geçtiği zor dönemlerde bizi biz yapan, birleştirici ve ortak bir değer olan Zatıaliniz ve Cumhuriyetimizin kurucu kuşaklarını saygı, sevgi, özlem ve minnetle anıyoruz. Aziz hatıranız önünde saygı ile eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun!”

# TÜRKONFED, Türkonfed Yönetim Kurulu Anıtkabir’i Ziyaret Etti..., TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez
# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Motorin ve Benzin Fiyatlarının Düşüşü Sürüyor! Akaryakıta Tam Tamına Toplamda 2 TL Dev İndirim! İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP ve Total 20 Eylül 2022 Akaryakıt Fiyatları! mask
Motorin ve Benzin Fiyatlarının Düşüşü Sürüyor! Akaryakıta Tam Tamına Toplamda 2 TL Dev İndirim! İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP ve Total 20 Eylül 2022 Akaryakıt Fiyatları!
Şarkıcı Buray ile Ayşe Özyılmazel’ın Aşkı İfşa Oldu! Ayşe Özyılmazel Bakın Kaç Yaşındaymış? Buray ve Ayşe Özyılmazel Arasındaki Yaş Farkı Şoke Etti! Meğer… mask
Şarkıcı Buray ile Ayşe Özyılmazel’ın Aşkı İfşa Oldu! Ayşe Özyılmazel Bakın Kaç Yaşındaymış? Buray ve Ayşe Özyılmazel Arasındaki Yaş Farkı Şoke Etti! Meğer…
Eşi Vefat Eden Kadına Devlet Desteği! Karşılıksız ve Geri Ödemesiz Tam Tamına 1.000 TL Yardım! Eşi Vefat Eden Kadınlara Yardımlar ve Başvuru Şartları Nelerdir? mask
Eşi Vefat Eden Kadına Devlet Desteği! Karşılıksız ve Geri Ödemesiz Tam Tamına 1.000 TL Yardım! Eşi Vefat Eden Kadınlara Yardımlar ve Başvuru Şartları Nelerdir?
Ece Ronay’dan Mehmet Ali Erbil’e İnanılmaz Sözler! Davalık Olan İkili Arasındaki Gerilim Artıyor! “İki Gram Beyninle…” mask
Ece Ronay’dan Mehmet Ali Erbil’e İnanılmaz Sözler! Davalık Olan İkili Arasındaki Gerilim Artıyor! “İki Gram Beyninle…”
Cumhurbaşkanı Erdoğan Central Park’ta Yürüyüş Yaptı! mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan Central Park’ta Yürüyüş Yaptı!
Şehit Yakınları ve Gazilerin Hayatını Kolaylaştıran Ekonomik ve Sosyal Destekler Paylaşıldı! İşte Ayrıntılar... mask
Şehit Yakınları ve Gazilerin Hayatını Kolaylaştıran Ekonomik ve Sosyal Destekler Paylaşıldı! İşte Ayrıntılar...
Kanuni Sultan Süleyman Macaristan'da Anıldı! mask
Kanuni Sultan Süleyman Macaristan'da Anıldı!
Başkent Beltek’te Yeni Dönem Kurs Kayıtları Başlıyor! 65 Farklı Branş... mask
Başkent Beltek’te Yeni Dönem Kurs Kayıtları Başlıyor! 65 Farklı Branş...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her Alanda İş Birliğine Hazırız" mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her Alanda İş Birliğine Hazırız"
Ankara 'da Başkent Kültür Yolu Festivali Başlıyor! Ünlü İsimler, Çok Özel Sergiler Ankaralılarla Buluşacak... mask
Ankara 'da Başkent Kültür Yolu Festivali Başlıyor! Ünlü İsimler, Çok Özel Sergiler Ankaralılarla Buluşacak...

19 Eyl 2022 - 21:20 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
İlk uzay görevi için imzalar atıldı! mask
İlk uzay görevi için imzalar atıldı!
Türkonfed Yönetim Kurulu Anıtkabir’i Ziyaret Etti... mask
Türkonfed Yönetim Kurulu Anıtkabir’i Ziyaret Etti...
Ankara – İstanbul YHT Bilet Fiyatlarına Zam Mı Geldi? Ankara – İstanbul YHT Bilet Fiyatı Kaç TL Oldu? Tam Tamına 215 TL'ye Yükseldi... mask
Ankara – İstanbul YHT Bilet Fiyatlarına Zam Mı Geldi? Ankara – İstanbul YHT Bilet Fiyatı Kaç TL Oldu? Tam Tamına 215 TL'ye Yükseldi...
Kanuni Sultan Süleyman Macaristan'da Anıldı! mask
Kanuni Sultan Süleyman Macaristan'da Anıldı!
Başkent Beltek’te Yeni Dönem Kurs Kayıtları Başlıyor! 65 Farklı Branş... mask
Başkent Beltek’te Yeni Dönem Kurs Kayıtları Başlıyor! 65 Farklı Branş...
Erzurum'da 4,9'luk Deprem! mask
Erzurum'da 4,9'luk Deprem!
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL